Wielki sukces prezydenta Dudy. Wyprzedził Bidena i von der Leyen

Ośrodek badania opinii Info Sapiens LLC na zlecenie Centrum Nowa Europa przeprowadził sondaż dotyczący zaufania Ukraińców do zagranicznych przywódców. W badaniu sprawdzono, którzy światowi liderzy cieszą się największym zaufaniem obywateli, a którzy zdecydowanie nie mają powodów do zadowolenia.

Jak się okazuje, zdecydowanym liderem zestawienia został Andrzej Duda. Prezydent Polski utrzymał pozycję lidera, jednak zaufanie do niego zdecydowanie wzrosło – z 52 proc. w 2021 roku do 87 proc. obecnie. Głowa naszego państwa wyprzedziła Joe Bidena. Przywódca USA uplasował się na drugim miejscu a zaufanie do niego zadeklarowało 79 proc. badanych. Podium zamyka szefowa Komisji Europejskiej. Ursuli von der Leyen ufa 73 proc. Ukraińców.