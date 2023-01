PiS liczy na pomoc opozycji w sprawie SN. Bochenek: Mamy nadzieję, że to nie będą zaporowe poprawki

Na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się między innymi nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Przygotowany przez otoczenie premiera projekt, którego przyjęcie ma być krokiem w kierunku odblokowania środków dla Polski z KPO, wzbudza ogromne kontrowersje, także w obozie władzy. Wątpliwości zgłosiła Solidarna Polska i prezydent Andrzej Duda. Projekt miał być procedowany już w połowie grudnia, ale w ostatniej chwili został wycofany z porządku obrad.

Ustawa o Sądzie Najwyższym w Sejmie

Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził w programie „Sygnały dnia” na antenie radiowej Jedynki, że projekt nowelizacji ustawy o SN będzie w środę procedowany. – Rzeczywiście politycznie toczyła się dosyć żywa dyskusja również w naszym obozie politycznym, natomiast zobaczymy, jakie będą efekty prac komisji, która będzie się nad tym pochylała, i jakie rozwiązania uda się tam ostatecznie wypracować – mówił poseł.

– Wiemy, że ta ustawa, która została wynegocjowana przez pana premiera, przez pana ministra Szynkowskiego na poziomie Komisji Europejskiej raczej nie powinna być zmieniana, bo takie również były sugestie tutaj Komisji – zaznaczył Bochenek. Rzecznik partii rządzącej zaznaczył, że „podobno są możliwe jakieś drobne korekty”. – Zobaczymy, co uda się wypracować. Wiemy również, że opozycja ma swoje jakieś cztery poprawki. Mamy nadzieję, że to nie będą jakieś zaporowe poprawki, chociaż z tego co już widziałem w mediach rzeczywiście te zmiany już by wywracały te zmiany, które są w ustawie. Nie wiem, czy one będą do przyjęcia – stwierdził, dodając że „ciężko będzie przegłosować tego typu rozwiązania”.

Co zrobi Solidarna Polska?

Bochenek był też pytany o potencjalny scenariusz, w którym Zbigniew Ziobro i jego posłowie zagłosują przeciwko ustawie. – Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska od początku mieli jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o tę ustawę, wielokrotnie spotykali się z premierem. Wiem, że była ożywiona dyskusja na temat tej ustawy i chyba stanowisko Solidarnej Polski nie będzie tutaj raczej ewoluowało w kierunku jakiejkolwiek zmiany – powiedział. – Mam nadzieję, że mimo wszystko uda się znaleźć w parlamencie taką większość, która tę ustawę przegłosuje – podkreślił.

