Janusz Kowalski pozazdrościł ministrowi Wójcikowi. „Zobacz mój występ z kapelą”

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski pozostaje bardzo aktywny na TikToku, gdzie regularnie zamieszcza filmiki o tematyce politycznej. Tym razem jednak opublikował nagranie swojego występu muzycznego. Możemy podziwiać go, jak gra na tamburynie w towarzystwie innych muzyków. „Zobacz mój występ z kapelą »Szadkowiacy« po spotkaniu z rolnikami w Sikucinie” – zachęcał internautów Kowalski. Dodał też emoji płomienia, mrugającego oka oraz hasztagi: #rolnictwo #polska # muzyk.

Internauci niemili wobec Janusza Kowalskiego: Do tej roboty akurat pasujesz

Pod filmem posła Kowalskiego pojawiły się liczne komentarze, z których większość nie była przychylna politykowi Zjednoczonej Prawicy. „I to instrument którego nie zepsuje” – stwierdzał Piotr. „Janusz, chłopie, pięknie to zrobiłeś. Jednocześnie uśmiechać się i próbować »grać«. Ty to masz talent” – dodawał inny internauta.

„Człowiek wielu talentów” – podsumował Daniel, dodając emoji wskazujące na drwinę. „Pan politykier zawsze właściwy rytm wybija” – rzucił inny komentujący. „Brawo, do tej roboty akurat pasujesz” – stwierdził Paweł. „Najlepsze jest to, co sam nam wrzuca memy” – śmiał się Nikodem.

Minister Wójcik zaśpiewa przeboje Krawczyka

Janusz Kowalski to kolejny polityk Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który w ostatnim czasie prezentuje swój muzyczny talent. Minister Michał Wójcik zapowiedział nawet, że nagra drugi album. – Po spektakularnym sukcesie z płytą świąteczną uznałem, że mogę podbijać sceny i serca ludzi. Dostałem propozycję koncertu. Dostałem świetne sms-y od znanych artystów. Jestem parlamentarzystą z Katowic, a w tym mieście urodził się Krzysztof Krawczyk. Ta płyta nagrana przeze mnie będzie w hołdzie dla niego. Tak to widzę – przekazał polityk na łamach „Super Expressu”.

Minister w KPRM został przyłapany przez dziennikarzy w galerii handlowej przy półce z płytami. Miał szukać właśnie dzieł Krzysztofa Krawczyka. Zapytano go też, których utworów będzie można się spodziewać. – Na pewno będzie „Parostatek”, bo zawsze świetnie to śpiewam, czy „Za tobą pójdę jak na bal”. W marcu wchodzę do studia, nagrywam płytę i w kwietniu z okazji rocznicy śmierci Krzysztofa Krawczyka ją opublikujemy. Mam już nawet pierwsze propozycje koncertów – zapowiadał.

