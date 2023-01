„Żołnierz Putina” znów szokuje. Zapowiedział, że Rosja w przyszłości zaatakuje USA

Władimir Sołowiow należy do grona głównych propagandystów Kremla. Na antenie rosyjskiej, państwowej telewizji Rossija 1 prowadzi swój własny program publicystyczny, w którym rozmawia z zaproszonymi do studia komentatorami. Prezenter regularnie wychwala imperialistyczne zapędy rosyjskiego prezydenta, popiera inwazję Rosji na Ukrainę i grozi Zachodowi. Często też komentuje bieżące wydarzenia z frontu, często posuwając się do absurdalnych stwierdzeń. Nazywany jest „żołnierzem Putina”.

Propagandysta Putina grozi Stanom Zjednoczonym

Tym razem Sołowiow skierował groźby pod adresem Stanów Zjednoczonych. Fragment nagrania opublikował na Twitterze doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. „Uwaga, Stany Zjednoczone! Groźba ataku nuklearnego na was” – ostrzegł we wpisie.

W udostępnionym nagraniu, Sołowiow zapowiada, że Rosja może zaatakować USA. – Tak długo, jak nasi dyplomaci są w Stanach Zjednoczonych, nie uderzymy w nich. Jak tylko opuszczą USA, wtedy to nastąpi. Przygotujcie się – grozi propagandysta. Twierdzi też, że podczas potencjalnego ataku Rosjanie użyją nuklearnej torpedy „Posejdon”.

twitter

Polska na celowniku kremlowskiej propagandy

Ostatnio Sołowiow wziął też na celownik Polskę. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn zwrócił uwagę, że „czołowy propagandysta Rosji Władimir Sołowiow kontynuuje kolportowanie kłamstw i medialne prężenie muskułów”. Zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych dodał, że „na potrzeby rosyjskiej opinii publicznej roztaczane są plany kolejnych rosyjskich wojen”.

„Sołowiow oznajmił, iż po zajęciu Kijowa przez siły zbrojne Rosji następne w kolejce są Warszawa i stolice państw bałtyckich” – wskazał Żaryn. Propagandysta Putina zapowiedział też podział Europy i przekonywał, że „część Polski i krajów bałtyckich powinna zostać włączona do Białorusi”. Kilka dni wcześniej rozwodził się też na scenariuszem, w którym „siły specjalne Achmat wkraczają do Warszawy”.

Czytaj też:

Bajeczne majątki, wille we Włoszech i medale. Powiedzą wszystko, co każe Putin, codziennie siejąc nienawiśćCzytaj też:

Rosyjski propagandzista motywuje rodaków. „Życie jest mocno przeceniane”