Jest decyzja ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Burzliwe posiedzenie sejmowej komisji

13 grudnia posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wśród proponowanych zmian znalazł się m.in. pomysł, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Kolejna proponowana zmiana to doprecyzowanie zastosowania testu niezależności. Takie warunki Szymon Szynkowski vel Sęk miał wynegocjować w Brukseli. – Jeśli te rozwiązania zostaną przyjęte przez polski parlament, wypełnią kamień milowy dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który jest najbardziej kluczowy z punktu widzenia spełnienia warunków dla uzyskania środków z KPO – tłumaczył minister ds. europejskich.

Zastrzeżenia do projektu zgłaszali posłowie Solidarnej Polski, wątpliwości miał także Andrzej Duda. Podczas pierwszego czytania w Sejmie w środę 11 stycznia Konfederacja złożyła wniosek o odrzucenie projektu, jednak ostatecznie po debacie został on skierowany do dalszych prac w komisji. Wcześniej posłowie opozycji: PO, PSL, Lewicy oraz Polski 2050 zadeklarowali, że nie poprą wniosku o odrzucenie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym w pierwszym czytaniu.

Sąd Najwyższy. Jest decyzja komisji ws. projektu ustawy

Przez ponad pięć godzin nad projektem debatowali posłowie z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W trakcie posiedzenia przyjęto m.in. poprawkę autorstwa PiS, która dotyczy rozszerzenia zapisu odnoszącego się do możliwości składania przez sędziów wniosków do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań w sprawach należących przed zmianą do właściwości Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

W głosowaniu przepadły poprawki opozycji dotyczące m.in. pozostawienia sędziowskich spraw dyscyplinarnych i immunitetowych w Sądzie Najwyższym, po przeniesieniu ich do Izby Karnej tego sądu.

Ostatecznie za pozytywną oceną całości rozpatrzonego projektu głosowało 10 członków komisji, przeciw było pięciu, a 11 wstrzymało się od głosu. Tym samym komisja zarekomendowała nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Stanowcza deklaracja ministra ws. SN

Na czwartek 12 stycznia na godzinę 17 zaplanowano II czytanie projektu. – Liczę na odpowiedzialność całej klasy politycznej. Wybór jest bardzo prosty. Mamy projekt, który może nas przybliżyć do złożenia wniosku o płatność środków z KPO, albo projekt odrzucamy, co nas od tych środków oddala – komentował Szymon Szynkowski vel Sęk.

