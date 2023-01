Barwna debata o zmianach w SN. Sośnierz recytował wiersz: Unio, dej trochę siana

W czwartek 12 stycznia Sejm zajął się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w tej sprawie.

Ustawa o SN. Kazimierz Smoliński zgłosił poprawkę

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Kazimierz Smoliński. – Komisja nie uwzględniła wniosków kierowanych przez opozycję, które zmierzają do pozostawienia, czy też przekazania kompetencji związanych z postępowaniem dyscyplinarnym do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Większość komisji zdecydowała, żeby przyjąć treść ustawy przygotowaną przez grupę posłów, popieraną przez rząd, który reprezentował minister Szynkowski vel Sęk – powiedział poseł, podsumowując przebieg posiedzenia komisji.

Kazimierz Smoliński zgłosił jedną poprawkę do projektu. – Chciałbym zgłosić poprawkę, która wydłuża okres vacatio legis z 14 do 21 dni. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosił o wydłużenie. Wiemy, jakie są w tej chwili rozmowy z KE, więc zbyt długie wydłużanie też nie jest na miejscu, dlatego apeluję do wysokiej izby o poparcie tej poprawki. Będziemy w dalszym procedowaniu popierali ten projekt jak do tej pory – poinformował.

Borys Budka: Opozycja od samego początku walczyła o pieniądze dla Polski

Borys Budka zwrócił uwagę na podział w obozie Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o ocenę procedowanego projektu. W pewnym momencie poseł KO zwrócił się do premiera. – Przez 21 miesięcy blokowaliście pieniądze dla Polski, przez 21 miesięcy doprowadziliście do tego, że wiele polskich firm upadło, że samorządy wiążą ledwo koniec z końcem, mamy szalejącą inflację, spadek wartości złotego. – powiedział Borys Budka.

– A wy? Wy ciągle w tym waszym komforcie gabinetów rozmawiacie o stołkach, rozmawiacie o tym, jak utrzymać się przy władzy. Ale kiedy brakuje wam tych pieniędzy, przychodzicie z prośbą do opozycji, bo wiecie doskonale, że w przeciwieństwie do was opozycja jest odpowiedzialna. Opozycja od samego początku walczyła o pieniądze dla Polski – podkreślił Borys Budka i zapowiedział, że jego środowisko polityczne będzie odliczało dni, kiedy premier Mateusz Morawiecki „przywiezie” pieniądze z KPO.

Opozycja składa poprawki po raz kolejny

Anna Maria Żukowska przedstawiła stanowisko Lewicy w tej sprawie. – Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, tradycyjnie w godzinach nocnych, na którym to posiedzeniu PiS postanowiło nie przedstawiać żadnej dobrej woli w kierunku opozycji. Ale nawet nie w kierunku opozycji, a w kierunku tego, o czym mówią kamienia milowe: praworządności – rozpoczęła posłanka.

– Wszystkie poprawki, które składaliśmy wspólnie jako kluby i koła opozycji demokratycznej – Lewicy, KO, Koalicji Polskiej oraz Polski 2050 – wszystkie poprawki postanowiliście odrzucić, a były i są to poprawki, które mają na celu poprawienie tego projektu tak, żeby rzeczywiście był projektem, który realizuje kamienie milowe – kontynuowała posłanka Lewicy. Anna Maria Żukowska poinformowała, że po raz kolejny opozycja składa swoje poprawki, aby dać partii rządzącej jeszcze jedną szansę na poprawienie procedowanego projektu.

Krzysztof Paszyk: Wy zawiedliście, nawaliliście na całej linii

Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej stwierdził, że na projekt ustawy o SN trzeba patrzeć w perspektywie dwóch płaszczyzn. – Pierwsza to płaszczyzna prawna: obejmująca praworządność w naszym państwie, funkcjonowanie niezwykle ważnych instytucji, funkcjonowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. I tu też nie ma jakichkolwiek złudzeń. Tym bardziej po wczorajszym posiedzeniu komisji, wywaleniu wszystkich bardzo dobrych poprawek klubów demokratycznej opozycji – analizował poseł.

– Nie będzie miała ta ustawa pozytywnego wpływu na uzdrowienie jakiegokolwiek obszaru wymiaru sprawiedliwości – dodał i zaznaczył, że była na to szansa właśnie za sprawą poprawek proponowanych przez opozycję. Drugi wymiar, w ocenie Krzysztofa Paszyka, odpowiada na troskę Polaków, którzy liczą na szansę naprawienia relacji z UE i uruchomienie środków z KPO. – I my jako Koalicja Polska skupiamy się na tej drugiej płaszczyźnie, aby dać szansę zrealizować oczekiwanie Polaków. Wy zawiedliście, nawaliliście na całej linii – stwierdził.

Dobromir Sośnierz cytuje wiersz. „Unio, dej trochę siana”

Dobromir Sośnierz z mównicy sejmowej wyrecytował wiersz. – Klękaniem mając obrzękłe kolana, skamlemy: Unio, dej trochę siana. Dej trochę siana, idą wybory, a w skarbcu pustką wieje jak z nory. Do diabła już z tą reformą sądów, wszak tylko krowa nie zmienia poglądów. A niepodległość? Przereklamowana. Wszystko sprzedamy, dejcie nam siana – powiedział poseł Konfederacji.

– Wasza krótkowzroczność i naiwność w relacji z UE jest naprawdę porażająca. Żaden normalny kraj nie może sobie pozwolić na wprowadzanie przepisów, które pozwalają jednemu organowi podważać legitymację drugiego i odwoływać się przy tym do zewnętrznych ośrodków władzy. Żadne doraźne korzyści ekonomiczne nie są tego warte, żeby wkładać głowę pod topór – dodał Dobromir Sośnierz.

Czytaj też:

To już pewne, kto zastąpi prezydenckiego ministra. Potwierdziły się ustalenia „Wprost”Czytaj też:

Senat zdecydował ws. budżetu