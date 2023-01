Premier Morawiecki pewien trzeciej kadencji PiS. Wskazał pewną zależność

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę opublikował na Facebooku króciutkie wnioskowanie logiczne o humorystycznym zabarwieniu. Oparł się na przewidywaniach Donalda Tuska, które do tej pory nie znalazły swojego potwierdzenia w rzeczywistości.

Szef rządu zwrócił uwagę, iż Donald Tusk zapowiadał, że nie będzie bezpiecznej granicy, węgla, gazu, systemów rakiet Patriot. Tymczasem wszystkie te elementy, jak podkreśla Morawiecki, zostały zabezpieczone przez rząd PiS. Na tej podstawie polityk uznał, że nie sprawdzi się także kolejne proroctwo Tuska – to mówiące o trzeciej kadencji PiS.

Donald Tusk wyjaśnił, dlaczego PiS wygrywa wybory

Szef Platformy Obywatelskiej podczas swojego spotkania z młodymi wyborcami w Gdańsku stwierdził, że PiS wygrywa wybory dlatego, że „jest tak wielu ludzi, którzy wmawiają sobie i innym, że nie ma znaczenia, czy rządzi PiS, czy ktoś inny, a polityka jest śmieszna, brudna i wszyscy są tacy sami”. – W tego typu atmosferze wygrają cynicy i ci, którzy są naprawdę brutalni – powiedział były premier.

Tusk podsumował, że jeśli ktoś ocenia, że jest „za ostry lub zbyt brutalny, to odbiera to jako komplement, bo jak patrzył na opozycję demokratyczną, to bał się, że jest zbyt lalusiowata”. – Ktoś musi im oddać – stwierdził. Wcześniej w swojej wypowiedzi podkreślał, że nie zamierza nadstawiać drugiego policzka PiS-owi i mediom publicznym.

Tusk o TVP: Zaprogramowana nienawiść

– To zaprogramowana, bardzo profesjonalna nienawiść. To najbardziej profesjonalna telewizja publiczna w historii. Profesja, jaką się zajmuje, jest niszczeniem przeciwników politycznych tej władzy. I robią to perfekcyjnie. Są tak profesjonalni, że tylko pozazdrościć – skomentował Tusk. Przewodniczący PO przypomniał, że w „Wiadomościach” TVP od 10 lat jest nazywany Niemcem, mordercą, czy zabójcą prezydenta RP wspólnie z Władimirem Putinem.

