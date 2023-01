Spięcie na antenie TVP Info. Posłanka Lewicy dostała prezent. „Mój czteroletni chrześniak ogarnia”

Przed wylotem do Berlina premier Mateusz Morawiecki opowiadał dziennikarzom, jak rząd wspiera samorządy. – Nawet w najbogatszym mieście w Polsce, w Warszawie, rząd pomaga i chcemy pomagać – przekonywał. Jak jednak dodał, przede wszystkim do Polski „gminnej i powiatowej” kierowany jest „ogromny strumień środków”. – Nie ma Polski A i Polski B Polski, Polski C. Chcemy, aby Polska była jedna i realizujemy to poprzez nasze inwestycje w każdym zakątku Polski – oznajmił.

Do tych słów premiera odniosła się w programie „Minęła 9” na antenie TVP Info posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska. Jak oceniła, premier „opowiedział swój dzisiejszy sen o tym, jak jest wspaniale w samorządach”. – A w samorządach dzieje się źle – przekonywała. – Samorządy mają dużo mniejsze środki, zamykane są baseny ze względu na to, że nie ma czym ich ogrzać – dodawała, po czym życzyła premierowi, żeby „porozmawiał z samorządowcami i dowiedział się, jak jest źle”.

Posłanka PiS dała posłance Lewicy prezent. „Taką ładną książeczkę”

Komentarz posłanki Lewicy podniósł temperaturę w studiu, a dyskusja zeszła z samorządów na kwestię energetyki. Najpierw doszło do spięcia między Prokop-Paczkowską a posłem Jarosławem Sachajko (Kukiz '15), który grzmiał o „szaleństwie UE” mówiącej, że „mamy się ogrzewać ruskim gazem” i „z wiatraków robić prąd”. – Stawianie wiatraków komuś za płotem przez firmy spoza Polski jest absurdem – stwierdził. – PiS zniszczyło energię wiatrową, nareszcie idzie po rozum do głowy i mamy mieć przedstawioną ustawę – kontrowała posłanka Lewicy.

Wtedy głos zabrała Marta Kubiak (PiS), która stwierdziła, że za rządów PiS pieniądze płyną szerokim strumieniem do mniejszych samorządów. – Co do OZE, o którym Lewica bardzo lubi opowiadać – mówiła dalej. – Trochę danych: fotowoltaika na koniec 2015 było to 7 gigawatów, teraz jest prawie 19. Energetyka wiatrowa na lądzie: na koniec 2015 roku to było 4,9 gigawata, a w lutym 2022 roku ponad 7. Proszę nie opowiadać bzdur – zwracała się do posłanki Prokop-Paczkowskiej, po czym wręczyła jej prezent.

– Ja mam dla pani taką ładną książeczkę, mój czteroletni chrześniak ogarnia. Kultura rozmowy, dobre wychowanie – stwierdziła posłanka PiS, przekazując książkę posłance Lewicy. – Kiedy nie będzie pan przeszkadzał, będzie kultura rozmowy – zwróciła się Prokop-Paczkowska do siedzącego obok niej polityka Kukiz'15.

