„Pokaz siły” reżimu Aleksandra Łukaszenki ws. Polaka. Andrzej Duda: Przykład autorytaryzmu i terroru

Andrzej Duda przebywa w szwajcarskim Davos, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym. We wtorek prezydent wziął udział w panelu dyskusyjnym „W obronie Europy”. Po udziale w dyskusji głowa państwa rozmawiała z przedstawicielami mediów. Duda został zapytany o proces dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który rozpoczął się w poniedziałek w Białorusi.

– Od samego początku domagamy się jego uwolnienia. Oczywiście sprawa jest bardzo trudna, to była taka demonstracja siły ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, to aresztowanie, uwięzienie pana Andrzej Poczobuta – zaczął prezydent. Duda zaznaczył, że dziennikarz jest obywatelem białoruskim, ale też Polakiem z pochodzenia i działaczem polskim na Białorusi.

Andrzej Duda w Davos. Zabrał głos ws. Andrzeja Poczobuta

Według głowy państwa białoruski reżim traktuje Poczobuta „jako taki swoisty element przetargowy w całej tej sytuacji”. – Stoją po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą, od samego początku, od pierwszych momentów rosyjskiej agresji na Ukrainę. My stoimy za to twardo przy Ukrainie i wspieramy Ukrainę, więc w jakimś sensie jesteśmy tutaj dodatkowo jeszcze przeciwnikami. To na pewno nie poprawia tej sytuacji – tłumaczył Duda.

Prezydent podsumował, że dziennikarz został „bezprawnie aresztowany”. – To jest przykład autorytaryzmu i terroru ze strony reżimu białoruskiego – powiedział. Duda zakończył, że „wszyscy powinni wywierać nacisk na reżim Łukaszenki i ma nadzieję, że on w końcu pęknie”. Przyznał, że w trakcie panelu w Davos widział się z główną przedstawicielką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

