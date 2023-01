Putin domaga się zmian w prawie. Chodzi m.in. o wygaszenie umowy dot. ochrony praw człowieka

Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że projekt ustawy został opublikowany we wtorek w na stronach internetowych Dumy Państwowej. W związku z ustaniem członkostwa Rosji w Radzie Europy Władimir Putin chce, by w stosunku do kraju przestało obowiązywać 21 traktatów międzynarodowych. Wśród nich wymieniono między innymi: Kartę Rady Europy z 5 maja 1949 r., Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r., Europejską Konwencję o Zwalczaniu Terroryzmu z 27 stycznia 1977 r., Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r., czy Europejską Kartę Społeczną.

Ruch wyprzedzający Rosji

W uzasadnieniu projektu wskazano, że 25 lutego 2022 r. Komitet Ministrów Rady Europy podjął uchwałę o zawieszeniu reprezentacji Federacji Rosyjskiej w organach statutowych Rady Europy. Z kolei 15 marca ubiegłego roku Rosja oficjalnie powiadomiła Sekretarza Generalnego Rady Europy o zamiarze wystąpienia z organizacji na podstawie art. 7 Karty Rady Europy, który reguluje procedurę dobrowolnego wystąpienia, a także o zamiarze wypowiedzenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Rada Europy zdecydowała o wyrzuceniu Rosji

Przypomnijmy, że z kolei 15 marca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podjęło decyzję o wyrzuceniu Rosji ze swojego grona w związku z inwazją na Ukrainę. Za wykluczeniem opowiedziało się 216 delegatów, a jedynie trzy osoby wstrzymały się o głosu.

Agencja Interfax poinformowała, że w związku z ustaniem członkostwa Rosji w Radzie Europy Kreml zdecydował o opłacaniu składek członkowskich tylko za okres do 15 marca 2022 r. W projekcie wskazano, że łączna kwota wyniosła około 5,7 miliona euro.

