Patryk Jaki o korupcji w UE. Europoseł PiS zauważył „dziwny przypadek”

W Parlamencie Europejskim doszło do debaty o katarskiej korupcji w UE. Komisarz Komisji Europejskiej Ylva Johansson wyraziła ubolewanie z powodu „kilku osób, które naraziły na szwank dobrą pracę tak wielu”. Dodała, że przejrzystość i odpowiedzialność nie wystarczy do walki z korupcją, która musi być zwalczana z całą mocą prawa.

Głos podczas debaty zabrał również m.in. Patryk Jaki. – Przez ostatnie lata zajmowaliście się głównie Polską, która notabene pokazała wam, co to jest praworządność. Zobaczcie, jak się zachowali Polacy wobec Ukrainy. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie była czasem zasłona dymna, żeby sobie robić te wszystkie interesy z Katarem? – zaczął europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Skandal korupcyjny w PE. Patryk Jaki zabrał głos

– Teraz nie udawajcie, że to dotyczy tylko kilku osób, dlatego, że jedna z organizacji o nazwie „No Peace Without Justice”, której sekretarz jest teraz aresztowany za korupcję, jest finansowana przez kogo? Unia Europejska, Francja i Niemcy. Jakimś dziwnym przypadkiem ta organizacja zajmowała się atakowaniem Polski, być może po to, żeby odwrócić uwagę i żebyście mogli sobie robić te swoje interesy – kontynuował Jaki.

Polityk przekonywał, że „korupcja polityczna doprowadziła dzisiaj Europę do sytuacji, w której się znajdujemy”. – Występują tutaj socjaliści, których członkiem jest dalej Gerhard Schroeder, największy symbol korupcji politycznej, skorumpowany przez Władimira Putina. Nic z tym nie robicie i będziecie wszystkich pouczali? Najpierw spojrzeć w lustro i zrobić z tym porządek – mówił Jaki. Europoseł PiS domagał się również odpowiedzi na pytanie „co z finansowaniem Niemiec przez tę organizację”.

Czytaj też:

Rzecznik PiS o „bulwersującej sprawie” w PE. „Zatacza coraz szersze kręgi”Czytaj też:

Halicki, Kopacz i Hetman nie chcieli debaty o korupcji w PE? „Głosowanie sprostowałem”