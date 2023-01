Morawiecki w Davos: Działamy po to, by ocalić całą Europę. Polska odgrywa w tym wyzwaniu zasadniczą rolę

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym, które odbywa się w szwajcarskim kurorcie Davos. Szef rządu pojawił się między innymi na otwarciu Domu Polskiego, gdzie wygłosił przemówienie. W swoim wystąpieniu mówił o wielkich wyzwaniach, które stoją przed światem. Wśród nich wymienił wojnę w Ukrainie i kryzysy migracyjny, żywnościowy i bezpieczeństwa, które z nią się wiążą.

Morawiecki: Działamy po to, aby ocalić całą Europę

– Działając na rzecz pokoju, działamy nie tylko po to, by ocalić suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Ukrainy. Działamy po to, aby ocalić całą Europę, aby Europa nie musiała się czuć jak oblężona twierdza i zastanawiać się, kto może być następną ofiarą kolonializmu, imperializmu i dominacji rosyjskiej – stwierdził Morawiecki. Szef rządu ocenił, że Polska „odgrywa w tym ogromnym wyzwaniu, z którym mierzy się cały świat, rolę zasadniczą”.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i wiemy dobrze, czego potrzebują. Wiemy dobrze, że ich barykady, ich walka, to jest także nasza walka na rzecz bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że bezpieczeństwa całego świata – powiedział.

Zdaniem premiera Polska jest dziś „międzynarodowym think tankiem”. – Jesteśmy dzisiaj zasobem intelektualnym, z którego korzystają różni możni decydenci z całego świata i chcemy służyć naszą radą, gościnnością i chcemy być częścią wolnego transatlantyckiego świata, który przywróci stabilność, sprawiedliwość w tej części świata. Przywróci pokój, bezpieczeństwo i rozwój – oświadczył Morawiecki.

Polska reprezentacja w Davos

Oprócz Morawieckiego do Davos pojechał też między innymi prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w panelu dyskusyjnym „W obronie Europy”. Polskę reprezentuje także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Czytaj też:

Prezes PGE: Odejście od węgla jest nieuniknione. Wskazał datę i dwa powodyCzytaj też:

Ponure nastroje w Davos. Ekonomiści spodziewają się recesji