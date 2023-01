Szef MSW Ukrainy zginął w katastrofie. Rzecznik MSZ: To nie pozostaje bez wpływu na to państwo

W środę rano w Browarach w obwodzie kijowskim rozbił się helikopter ukraińskiego Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna spadła w pobliżu przedszkola i budynku mieszkalnego. W katastrofie zginęło co najmniej 18 osób, w tym dziewięcioro pasażerów na czele z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Denysem Monastyrskim i jego pierwszym zastępcą Jewhenijem Jeninem, a także troje dzieci. 29 osób zostało rannych, w tym 15 dzieci.

Rzecznik MSZ: Łączymy się w bólu z narodem ukraińskim

Do tragedii odniósł się na antenie RMF FM rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. – To jest niesamowicie ważna sprawa. Zginął szef resortu spraw wewnętrznych państwa prowadzącego wojnę, resortu współpracującego z naszym resortem spraw wewnętrznych. Łączymy się w bólu z narodem ukraińskim, z rządem Ukrainy w związku z tą tragedią. Tragedii w Ukrainie jest bardzo wiele, ale kiedy ginie minister odpowiedzialny za tak ważny fragment działalności państwa w okresie działań wojennych, to nie pozostaje bez wpływu na to państwo – ocenił Jasina.

Rzecznik MSZ podkreślił, że jest za wcześnie by mówić o tym, że mógł to być zamach. – Takie rzeczy mogły się przydarzyć. Myślę, że to zostanie w najbliższym czasie bardzo sprawnie wyjaśnione – powiedział. Jasina podkreślił też, że strona polska „pozostaje w łączności z ukraińskimi przyjaciółmi”.

Katastrofa helikoptera. SBU wszczęła śledztwo

Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał zdarzenie „straszną tragedią”. „Poinstruowałem służby bezpieczeństwa Ukrainy, aby we współpracy z Policją Narodową Ukrainy i innymi upoważnionymi organami ustaliły wszystkie okoliczności tego, co się stało” – napisał na Telegramie ukraiński przywódca.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła już wstępne dochodzenie. Na tym etapie śledztwa brane są pod uwagę trzy wersje przebiegu katastrofy: naruszenie zasad lotu, awaria techniczna śmigłowca, a także „celowe działania mające na celu zniszczenie środka transportu”. „Pracownicy SBU prowadzą kompleksowe działania dochodzeniowe i operacyjne w celu ustalenia wszystkich związków przyczynowo-skutkowych i szczegółów tragedii” – poinformowała służba

