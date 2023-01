Duda rozmawiał w Davos z Scholzem. „Bardzo ważny krok dla całej Europy”

Podczas wystąpienia dla dziennikarzy w Davos prezydent Andrzej Duda powiedział, że w środę rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

–Wczoraj miałem moment spotkania z panem kanclerzem. Pan kanclerz uczestniczył w swoim panelu, my zaczynaliśmy nasz z sekretarzem generalnym NATO. Zobaczyliśmy się w poczekalni przed rozpoczęciem paneli. Głównie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym. Gratulowałem otwarcia kolejnego gazoportu w Niemczech w błyskawicznym tempie, a pan kanclerz powiedział, że są praktycznie uniezależnieni od rosyjskich dostaw. Powiedziałem, że to jest bardzo ważny krok dla całej Europy – podkreślił Andrzej Duda.

Leopardy dla Ukrainy. „Trwa dyskusja”

Dziennikarze zadali pytanie o „jedno brakujące słowo”, które nie padło w wystąpieniu kanclerza Niemiec w środę. Olaf Scholz mówił, że wspólnie z międzynarodowymi partnerami Niemcy przekazują Ukrainie dostawy broni, ale nie odniósł się do czołgów Leopard. By Polska przekazała je Ukrainie, potrzebna jest zgoda producenta – Niemiec, której nadal nie ma.

– Jak pan ocenia stanowisko Niemiec w sprawie przekazania Leopardów? – pytała dziennikarka.

– Podchodzę do tego spokojnie. Jedna rzecz to niemiecka zgoda jako producenta by państwa, które kupiły Leopardy mogły je przekazać Ukrainie, stronie trzeciej – mówił prezydent. – Druga kwestia to niemiecka donacja (czołgów – red.) dla Ukrainy to włączenie się w naszą inicjatywę, którą zaproponowaliśmy na prośbę strony ukraińskiej. W Niemczech trwa dyskusja, politycy się na ten temat wypowiadają – odpowiedział prezydent. – Proces tworzenia zasobu pancernego dla Ukrainy jest realizowany i wierzę, że strona niemiecka również się do tego przyłączy – zaznaczył.

Podczas konferencji padło też pytania o ustalenia „Wall Street Journal”. Wynikało z nich, że Berlin postawił ultimatum: nie pozwoli na eksport Leopardów, jeśli USA nie wyślą własnych czołgów.

– Nic nie wiem o tym, żeby strona niemiecka taki warunek podnosiła. Można powiedzieć, że to bardzo dobrze że Niemcy zachęcają USA do przekazania swoich świetnych czołgów, Abramsów, Ukrainie. Pentagon wypowiedział się pozytywnie na temat przekazanie Leopardów Ukrainie – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że w rozmowach kuluarowych z członkami Kongresu USA wątek Abramsów pojawił się kilkakrotnie.

