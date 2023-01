Donald Tusk chroniony przez SOP. Dostał „spadek” po Jacku Kurskim

Donald Tusk w grudniu 2022 r. otrzymał ochronę SOP. Przyznał mu ją szef MSWiA po tym, jak na wolność wyszedł mężczyzna, który groził byłemu premierowi po zamachu na Pawła Adamowicza. Tusk dostał również informację od policji, że „zagrożenie jest realne i konkretne jak nigdy przedtem”. Wcześniej Tusk korzystał z prywatnej ochrony.

„Fakt” podał, że Tusk wraz z ochroną Służby Ochrony Państwa dostał państwową limuzynę, którą wcześniej przez kilkadziesiąt miesięcy używał były już prezes TVP Jacek Kurski, do czasu aż dostał pracę w Banku Światowym w Waszyngtonie. Ekspert ds. bezpieczeństwa Marcin Samsel tłumaczył, że „najpewniej samochód był po prostu wolny i zapewniał odpowiedni poziom zabezpieczenia”.

Donald Tusk dostał samochód po Jacku Kurskim

– Musi być to samochód dostosowany do tej formy ochrony. SOP nie może się poruszać prywatnym samochodem Donalda Tuska, czy samochodem dostarczonym przez partię – wyjaśniał wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Samsel dodał, że Tusk musi ocenić samochód, którego wcześniej używał Kurski, gwarantuje odpowiednią ochronę. – Myślę, że oni sobie po prostu dobrali narzędzie, gdzie był kierowca, czy grupa kierowców, którzy obsługują ten samochód. To jest też cała logistyka, którą trzeba zapewnić – podsumował specjalista.

Ochrona SOP dla byłego prezesa TVP

Z kolei Kurski z usług Służby Ochrony Państwa korzystał do ostatniej chwili, kiedy wsiadł do samolotu, aby udać się do USA. Nie wiadomo z jakiego powodu, bo w ciągu trzech ostatnich miesięcy żadna ze służb nie otrzymała żadnych informacji oraz zgłoszeń o groźbach wobec byłego szefa TVP. Żadnych postępowań nie prowadziła też policja.

