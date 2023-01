Krzysztof Bosak dla „Wprost”: Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to spokój

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Sporo gorzkich słów ostatnio padło z ust Artura Dziambora i Dobromira Sośnierza. Wolnościowcy, skłóceni ze Sławomirem Mentzenem, liderem Nowej Nadziei (dawniej KORWiN – red.) obawiają się o swoje miejsca na listach wyborczych Konfederacji. Jak zakończy się ten spór?

Krzysztof Bosak: Moim zadaniem jest przewodnictwo kołu Konfederacji w Sejmie i koordynacja naszej pracy na poziomie parlamentarnym. Co do polityki partyjnej, każdy człon Konfederacji – zarówno Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, jak i „Korona” – mają swoją autonomię i prowadzą własne działania w terenie. Działamy wielotorowo i przeprowadzamy interwencje. Tylko w tym tygodniu przeprowadziliśmy działania we Wrocławiu ws. nieprawidłowości w budowie szpitala covidowego, w Małopolsce – w sprawie pracowników Armatury Kraków czy zamykanej fabryki porcelany Krzysztof w Wałbrzychu.

Nie odpowiedział pan na pytanie. W tle odbywają się prawybory Nowej Nadziei.

W Konfederacji dzieje się bardzo dużo.

Na tyle dużo, że nie mam ambicji, by – jako przewodniczący koła – zajmować się wszystkim, co dzieje się w składowych partiach politycznych. Praca w naszej drużynie potrzebuje wielu liderów.

Wróćmy do rozczarowania panującego wśród Wolnościowców. Posłowie, jak mówił jeden z nich w Onecie, czują się w Konfederacji jakby byli „wypraszani z imprezy”.

Nie chcę komentować tego rodzaju wypowiedzi. Jesteśmy przed ustalaniem list wyborczych. Spodziewam się, że rada liderów Konfederacji stworzy listy wyborcze i wejdziemy z impetem w kampanię wyborczą. Dynamika kampanii wyborczej i sondaże wskazują, że możemy wprowadzić nie kilkunastu a kilkudziesięciu posłów do Sejmu, a zatem dla każdego jest miejsce.