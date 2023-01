Polska 2050 miała dostać ostrzeżenie. Poszło o „pakt senacki”

Informacje o tym, że opozycja buduje drugi tzw. pakt senacki, docierają już od kilku miesięcy. W grudniu wyciekła nawet analiza ekspertów, którzy oszacowali, ile mandatów może uzyskać każda z partii. W ten piątek odbyło się w Sejmie kolejne kolejne spotkanie przedstawicieli klubów opozycyjnych w sprawie paktu. Wzięli w nim udział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL), sekretarz generalny PO i wiceszef klubu KO Marcin Kierwiński, sekretarz klubu Lewicy poseł Dariusza Wieczorka oraz senator Jacek Bury (Polska 2050).

Po spotkaniu wicemarszałek Zgorzelski zapewniał dziennikarzy, że „pakt senacki cały czas działa”, a obecnie trwają „prace nad okręgami, które z punktu widzenia opozycji są do wzięcia”. – Dzisiaj ze względu na pewne wydarzenia, które miały miejsce kilka dni temu, ustaliliśmy, że pakt senacki jest odpowiedzią na jedność opozycji. Ustaliliśmy, że wszyscy senatorowie w obozie partii demokratycznych zachowają się tak, jak wymaga tego jedność opozycji – zaznaczył.

Zgorzelski o pakcie senackim: Jesteśmy przyjaciółmi i pracujemy nad jednością

Na pytanie, czy oznacza to, że Polska 2050 zostanie wykluczona, jeżeli nie będzie głosować tak jak reszta opozycji, co zdarzyło się podczas ostatniego głosowania ws. nowelizacji ustawy o SN, odparł, że „jesteśmy przyjaciółmi i pracujemy nad jednością”. – Dlaczego tak od razu wykluczona? – zastanawiał się. Poinformował również, że senator Bury „deklarował gotowość pracy nad poprawkami do tej ustawy”, choć wcześniej sam mówił, że jest zwolennikiem odrzucenia jej w Senacie.

– Wszyscy partnerzy potwierdzili chęć zamknięcia prac nad paktem senackim, a ważnym tematem rozmowy było to, żeby także przy tych najbliższych głosowaniach pakt senacki zachowywał się w sposób jednorodny i spójny — zaznaczył Marcin Kierwiński z PO. Jak dodał, „ze strony przedstawiciela Polski 2050 jest głębokie zrozumienie tego, że jedność paktu senackiego jest sprawą zasadniczą”. – Pakt senacki to jest to absolutne minimum, które jak najszybciej powinno być doprecyzowane i widziałem tę świadomość także u senatora Burego – stwierdził.

