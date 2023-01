Schetyna gnębiony przez Tuska? Konflikt się zaognia

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej i jednocześnie były sekretarz generalny tej partii, wciąż nie wie, czy znajdzie się na listach wyborczych do polskiego parlamentu. Politycy PO twierdzą, że Donald Tusk nie chce, by Schetyna znalazł się znowu w Sejmie i może odesłać go na listę do Senatu. W takim układzie musiałby startować z innego miasta niż Wrocław, bo stamtąd ponownie ma kandydować Bogdan Zdrojewski.

– Wtedy Schetyna musiałby znowu kandydować z Kielc, z których startował w 2015 roku, ale do Sejmu – opowiada rozmówca „Wprost”.