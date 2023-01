Ukraiński wiceminister zatrzymany przez służby. Przyłapano go na gorącym uczynku

Do zatrzymania wiceministra doszło w sobotę 21 grudnia po rewizji przeprowadzonej przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU). Służby poinformowały, że Łozyński otrzymał 400 tys. dolarów za ułatwienie zawarcia umów na zakup sprzętu i maszyn po zawyżonych cenach. Latem ubiegłego roku rząd przeznaczył 1,68 mld hrywien między innymi na zakup generatorów. W toku śledztwa ustalono, że wielu urzędników centralnych i regionalnych organów wykonawczych zdecydowało się na przywłaszczenie części funduszy państwowych. Według służb spiskowali oni z grupą pośredników i zapewnili zawarcie umów kupna sprzętu za zawyżoną cenę z ustalonymi wcześniej podmiotami gospodarczymi.

Ukraiński wiceminister zatrzymany. Wołodymyr Zełenski reaguje

W związku ze sprawą w niedzielę ze stanowiska odwołany został wiceminister ds. wspólnot, terytoriów i rozwoju infrastruktury Wasyl Łozyński – poinformował we wpisie na Facebooku minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.

Do zatrzymania i odwołania wiceministra odniósł się w codziennym, wieczornym przemówieniu, prezydent Wołodymyr Zelenski. Ukraiński przywódca ocenił, że to „sygnał dla wszystkich, których działania lub zachowanie naruszają zasadę sprawiedliwości”. – Dzisiaj Gabinet Ministrów Ukrainy odwołał wiceministra, który został zdemaskowany przez pracowników Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy. Stróże prawa mają wszelkie możliwości przeprowadzenia śledztwa i skierowania tego postępowania do sądu – powiedział. – I chcę, żeby to był nasz sygnał dla wszystkich, których działania lub zachowania naruszają zasadę sprawiedliwości. Oczywiście teraz główny nacisk kładziony jest na obronę, politykę zagraniczną i wojnę. Ale to nie znaczy, że nie widzę i nie słyszę tego, co mówi się w społeczeństwie na różnych poziomach – zarówno centralnym, jak i regionalnym – zaznaczył.

Prezydent zapowiada „zdecydowane kroki”

Zełenski zapowiedział, że rozpoczynający się tydzień będzie „czasem stosownych decyzji”. – Decyzje te zostały już przygotowane. Nie chcę ich teraz ogłaszać, ale wszystko będzie uczciwe – podkreślił. Przekazał też, że Ukraińcy otrzymają „pełną informację” w sprawie „energii i zamówień, relacji między rządem centralnym a regionami, zakupów dla wojska”. – Państwo podejmie zdecydowane, niezbędne kroki – zapewnił.

Prezydent zaznaczył też, że „jest postęp w pracy służb specjalnych w zwalczaniu ludzi, którzy zasługują co najmniej na sankcje za swoją działalność przeciwko Ukrainie – niepodległości i narodowi ukraińskiemu”. – Chcę, żeby to było jasne: to nie jest powrót do tego, co było wcześniej, czy jesteś blisko instytucji państwowych, czy całe życie goniłeś za krzesłem – dodał Zełenski.

Czytaj też:

Ukraińcy wgryzają się w obwód ługański. Jest szansa na przełomCzytaj też:

Poruszający apel Wołodymyra Zełenskiego w Davos. „Rosja wykorzystuje ten czas na zabijanie”