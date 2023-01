Andrzej Duda zwrócił się do Białorusinów. „Wierzę, że demokracja zwycięży”

Prezydent Andrzej Duda przemawiał w Warszawie podczas uroczystości z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. – Dziękuję wam wszystkim, że jesteście. Jesteśmy tutaj razem. Przedstawiciele narodów, które wtedy walczyły o zrzucenie rosyjskich kajdanów, o zrzucenie carskiej opresji, o wolność, o powrót własnego, niepodległego państwa – zaznaczał. – Tamten czas wyznaczał bardzo trudne losy naszej historii, ale był to też bardzo ważny moment w dziejach kształtowania się naszych narodów, ich poczucia siły, tożsamości i woli przetrwania – dodał.

– Wielu znamienitych historyków jasno mówi, że tamte hasła towarzyszące powstaniu i wielkie idee, które wtedy się rodziły, „za wolność naszą i waszą”, za naszą wolność, równość, niepodległość, czy wreszcie „gloria victis”. Budowały wielkość, poczucie trwania i przetrwania i niezniszczalności, społeczeństwa, narodu i wiary w to, że państwo kiedyś się odrodzi mimo wszystkich prześladowań – mówił dalej prezydent.

Duda zwrócił się do Białorusinów. „Wierzę, że demokracja zwycięży”

Duda podkreślał, że wierzy w to, iż Ukraina „przemoże rosyjską nawałę”. – Nie tylko ją zatrzyma na trwałe, ale przede wszystkim, że ją odeprze, także dzięki naszemu wsparciu i wsparciu innych naszych sojuszników będących częścią wolnego, demokratycznego świata – stwierdził. – Wierzę w to, że naród ukraiński zwycięży, że także przy naszym wsparciu, ale także wsparciu innych bratnich narodów, Litwinów, Białorusinów i innych sąsiadów, będzie mógł odbudować swoją ojczyznę – mówił.

– Wierzę w to, że wolność, że demokracja i wola samostanowienia zwycięży także i na Białorusi, że naród białoruski doczeka się swojej wolności w ramach swojej pokojowej, spokojnej walki o to, co mu się obiektywnie należy. Prawa do swojego absolutnego samostanowienia na swojej ziemi – zwrócił się do Białorusinów prezydent.

Zełenski stawia Polskę i Litwę za wzór. „Przykład przywództwa”

List od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiegoodczytał ukraiński ambasador Wasyl Zwarycz. „160 lat temu nasze narody połączyły swoje siły, stając ramię w ramię przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Powstanie styczniowe przyspieszyło odrodzenie narodowe i ruch wyzwoleńczy na terenach współczesnej Ukrainy, Polski i Litwy” – napisał Zełenski. Jak dodał, „w wydarzeniach tamtego czasu hartowało się umiłowanie wolności i niezłomność ducha naszych narodów”.

„Dzisiaj, oddając hołd powstańcom styczniowym, czujemy jedność i szczególny związek historyczny z naszymi przodkami, którzy wówczas odważnie stanęli w obronie wolności i niepodległości” – zaznaczał ukraiński prezydent. I zauważał, że „w ten sam sposób dzisiaj Ukraina, Polska i Litwa zjednoczyły się, przeciwstawiając zbrodniczej agresji rosyjskiej, która napadając na Ukrainę, rzuciła wyzwanie bezpieczeństwu całej Europy i świata”. Podziękował również za „stanowcze wsparcie i solidarność” od „polskich i litewskich przyjaciół”, którzy „dają przykład przywództwa w obronie wspólnych europejskich wartości”.

„Jestem przekonany, że walka ta skończy się sukcesem w imię powstańców styczniowych oraz wszystkich pokoleń narodów – ukraińskiego, polskiego, litewskiego, które przez wieki walczyły o prawo do życia jako wolni ludzie żyjący na swojej ziemi” – podsumował Zełenski.

