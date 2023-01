Wspólna konferencja szefa NATO i ministra obrony Niemiec. Pat w sprawie Leopardów?

W związku z krytyką, jaka spada na niemieckich polityków w sprawie czołgów Leopard, nowy minister obrony tego kraju wystąpił na jednej konferencji z reprezentującym NATO Jensem Stoltenbergiem. Niemiecki polityk przypomniał, że NATO musi pokazywać jedność nie tylko z Ukrainą, ale także jedność w ramach sojuszu wobec agresywnych działań Rosji.

Minister obrony Niemiec: Musimy wypełnić nasze obietnice

Boris Pistorius przypominał, że Niemcy to jeden z największych partnerów Ukrainy i obok USA oraz Wielkiej Brytanii jeden z krajów, które przekazały najwięcej pomocy i sprzętu. – Musimy wypełnić nasze obietnice – podkreślał. Zapewnił, że dyskusja w sprawie czołgów Leopard cały czas się toczy, a decyzja jest przygotowywana.

Minister zaznaczył, iż nie jest tak, że czołgi przed wysłaniem Ukrainie trzeba policzyć. Tłumaczył, że chodzi raczej o kwestie kompatybilności różnych wariantów tych maszyn. Jednocześnie potwierdził, że jego kraj nie będzie blokował inicjatyw sojuszników związanych z tym typem uzbrojenia. – Zachęcamy naszych partnerów jeśli chcą, aby zaczęli szkolenie Ukraińców w zakresie obsługi czołgów Leopard. Nikogo nie będziemy powstrzymywać – mówił.

– Mówi się, że jedność w sojuszu jest zagrożona, że Niemcy są izolowane. To nieprawda. Nie chcę wrażenia, że jest podział w Sojuszu. Część naszych partnerów nadal ocenia decyzje, niektórzy chcą przyspieszyć te decyzje, ale jest to proces, który trwa. Chciałbym podkreślić, że NATO jest zjednoczone – podsumował Pistorius.

Stoltenberg: Broń z Niemiec ratuje życie na Ukrainie

Na początku swojego przemówienia Jens Stoltenberg pogratulował Pistoriusowi nominacji na stanowisko ministra obrony. Podkreślił, że NATO zmaga się z największym zagrożeniem od pokoleń i ostrzegł przed niedocenianiem Rosji. – Putin udowodnił, że Rosja jest w stanie zapłacić wysoką cenę za swoją niesprawiedliwą wojnę – mówił i wyliczył siły, które zmobilizował prezydent agresywnego kraju.

– Nie mamy żadnych wskazówek, że Putin zmienił swoje cele. On chce kontrolować Ukrainę, planuje nową ofensywę. Pokój zapewnimy uświadamiając Putinowi, że nie jest w stanie wygrać tej wojny. Musimy wspierać siły ukraińskie, by ocalała ona jako suwerenny kraj w Europie – mówił. Stoltenberg podkreślał, że Niemcy to jeden z sojuszników, który dostarcza najwięcej broni. – Broń z Niemiec ratuje życie na Ukrainie – oświadczył zdecydowanie.

– Musimy dostarczać Ukrainie nowocześniejszych i cięższych systemów broni. Musimy robić to szybciej. Konsultacje będą trwały i jestem przekonany, że wkrótce dojdziemy do porozumienia. Niemcy odgrywają kluczową rolę w naszym sojuszu – zapewniał sekretarz generalny NATO. Przypomniał o niemieckiej obecności w Litwie i 15 tys. niemieckich żołnierzy w siłach szybkiego reagowania NATO. Wyraził nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie sprawy Leopardów i przypomniał o zbliżającym się spotkaniu ministrów obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego.







