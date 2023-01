Rostowski popiera szokującą teorię Sikorskiego. Ostra reakcja Müllera i Bochenka

Wypowiedź Radosława Sikorskiego, która padła na antenie Radia Zet, wywołała lawinę komentarzy. Były minister spraw zagranicznych i obrony narodowej, a obecnie europoseł powiedział, że tuż po wybuchu pełnowymiarowej wojny w Ukrainie rząd PiS mógł rozważać wzięcie udziału w rozbiorze Ukrainy. – Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – powiedział były szef polskiej dyplomacji.

Szokująca teoria Sikorskiego. „Kiedy się opamiętacie?”

„Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego” – napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Do słów premiera odniósł się z kolei Jan Vincent Rostowski. „Myślę tak samo jak Radosław Sikorski. Wzywam Mateusza Morawieckiego do powiedzenia nam prawdy na ten temat, bo poszlaki są znaczące, że właśnie tak było” – ocenił były minister finansów.

Poparcie, które dla słów Radosława Sikorskiego wyraził Jan Vincent Rostowski, wywołało oburzenie polityków PiS. „Cyniczne gry polityków PO są dla nich ważniejsze niż dobro kraju. Jak długo chcecie dawać wkład rosyjskiej propagandzie? Kiedy się opamiętacie? Czy Donald Tusk, Rafał Trzaskowski odetną się od skandalicznych słów Radosława Sikorskiego i Jana Vincenta Rostowskiego?” – zapytał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller.

„Platforma Obywatelska to jednak stan umysłu. Prorosyjskie myślenie wciąż jest tam obecne. Uległa polityka, jaką prowadzili wobec Rosji nie była przypadkowa. Czyżby dlatego uchylali się od odpowiedzi na #PytaniaDoTuska?” – komentował rzecznik PiS Rafał Bochenek, przypominając o niedawnej inicjatywie, w ramach której sformułowano 10 pytań do byłego premiera.

