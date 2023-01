Spięcie na konferencji premiera. Rzecznik rządu do reportera TVN24: Pan manipuluje

W czasie wtorkowej konferencji prasowej Radomir Wit z TVN24 zapytał Mateusza Morawieckiego o „refleksje kolegów z Solidarnej Polski na temat premiera i jego działalności”. Reporter przytoczył wypowiedzi ziobrystów o „paśmie porażek” rządu za czasów Morawieckiego. Przerwał mu jednak Piotr Muller. – Dlaczego pan manipuluje wypowiedzią ministra Ozdoby, która była wyłącznie w kontekście spraw europejskich? – zapytał rzecznik rządu. – Czy ja mogę dotrzeć do końca pytania? – chciał dokończyć Wit. – Chciałem zauważyć to, żeby też opinia publiczna to wyraźnie zrozumiała – wyjaśnił rzecznik rządu. – To nie jest korespondencja mailowa. Pozwoli pan, że dokończę swoją myśl i nie będzie pan sugerował, co ja mam przecinać i w jaki sposób – bronił się reporter. – Pan manipuluje po prostu – nie ustępował Muller.

Morawiecki: Na tego typu uwagi nie ma co odpowiadać

Witowi w końcu udało się zacytować też krytyczne wobec premiera wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. Reporter zapytał, czy te uwagi polityków Solidarnej Polski będą brane przez PiS przy układaniu list wyborczych.

– Nawet w bardzo zgodnej rodzinie zdążają się różnice zdań. Nasza rodzina jest bardzo duża, jesteśmy – jak to mawiają Amerykanie – partią dużego namiotu, a więc mieszczą się różne opcje – odpowiedział Morawiecki. – Jak ja bym miał się obrażać na wszystko, co ktokolwiek powie na mój temat, to bym chyba nic tylko i wyłącznie chodził obrażony. A ja muszę po prostu działać w bardzo wielu wymiarach, zajmować się realnymi problemami – stwierdził szef rządu.

Premier zaznaczył, że przez parlament przechodzi ustawa, dzięki której rząd jest w stanie "osiągnąć kolejny kamień milowy w kierunku KPO". – Mam nadzieję, że uda się ten płotek przeskoczyć, a na tego typu uwagi, które padały w minionym miesiącach, nie ma co odpowiadać – dodał.

Nowe obietnice premiera

W czasie wtorkowej konferencji prasowej Morawiecki zapowiedział, że od września wszyscy uczniowie czwartych klas szkół podstawowych otrzymają laptopy. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie będzie rozmawiał z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury o cenach biletów PKP. – Na pewno na tym poziomie, na którym ceny są – one nie pozostaną – powiedział.

