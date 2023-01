Dziennikarka TVN24 starła się z Müllerem. „Niech się pani redaktor nie stresuje”

Od 11 stycznia obowiązuje nowy cennik biletów w PKP Intercity. Informacje o podwyżce i pierwsze wyliczenia wywołały ogromną falę krytyki. Komunikat spółki nie uspokoił pasażerów. Z kolei premier zapewnił, że ceny biletów PKP „na pewno nie pozostaną na tym poziomie”. Temat ten poruszono na środowej konferencji prasowej z udziałem rzecznika rządu. – Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie odbędzie w najbliższym czasie – zapewnił Piotr Müller.

Wysokie ceny biletów PKP. Spięcie na konferencji prasowej

Dziennikarka TVN24 przytoczyła wtorkową wypowiedź ministra Adamczyka, który mówił, że „ceny na kolei nie są i tak takie wysokie, jak mogłyby być, bo wzrosły tylko o 12 proc., a mogły o 53 proc”. – Czy nie ma dwugłosu między premierem a ministrem? Dlaczego nie decydujecie się na obniżkę VAT do 0 proc? – pytała Agata Adamek.

– Minister Adamczyk mówi prawdę. Gdyby nie pomoc rządu związana z wielomilionowym wsparciem, to faktycznie ceny biletów poszybowałyby jeszcze w górę, ale to nie wyklucza podejmowania kolejnych działań. Jedno nie wyklucza drugiego. Już jakieś działania w tym zakresie podjęliśmy... – wyjaśniał rzecznik rządu, ale dziennikarka domagała się konkretnej odpowiedzi. – Jakie działania? – pytała.

Müller do dziennikarki TVN24: niech się pani nie stresuje

Müller odparł, że „chyba 500 mln złotych zostało skierowane do PKP w zakresie buforowania cen energii eklektycznej”. – Gdyby państwa redakcja chciała rzetelnie sprawdzić te informacje, to znalazłaby je, ale zapewne nie chce – ocenił. – Ale teraz mamy problem z cenami – zwróciła uwagę Adamek. – I dlatego, pani redaktor, wcześniej podjęliśmy decyzje o buforowaniu – odparł Müller.

– Gdyby pani chciała rzetelnie ten materiał sprawdzić... – powtórzył rzecznik rządu, ale dziennikarka TVN24 mu przerwała. – Nie rozmawiajmy o mojej rzetelności, bo to nie jest najważniejszy temat. Ja pytam, kiedy będą niższe ceny i dlaczego VAT jest na poziomie 8 a nie 0 proc. Szkoda czasu na takie wycieczki, naprawdę – mówiła Adamek.

– Niech się pani nie stresuje. Jeżeli pani chce przygotować rzetelny materiał, to zauważyłaby pani, że kilkaset milionów zostało z rządu skierowane na tę pomoc i nie zadawałaby pani pytania, że minister Adamczyk twierdzi to, co twierdzi – powiedział rzecznik rządu.

Müller o dziennikarskiej rzetelności. Dziennikarka TVN24: nie jestem bohaterką tej konferencji

– A dlaczego VAT jest na poziomie 8 proc? – nie odpuszczała dziennikarka. Müller odpowiedział w tym samym tonie, mówiąc o rzetelności dziennikarki TVN24. – Panie ministrze, nie rozmawiajmy o mnie. Nie jestem bohaterem tej konferencji – mówiła.

– Jest określony limit zerowych stawek VAT, który może wprowadzić każdy kraj UE. Dlatego, jeżeli ten limit zostanie przekroczony, musimy zrezygnować z innych stawek watowskich. Zdecydowaliśmy się na zerowy VAT na żywność – odparł rzecznik rządu.

