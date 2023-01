Niemcy podjęły przełomową decyzję. Przekażą Leopardy Ukrainie

W środę 25 stycznia rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit przekazał, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy i zezwolą na ich reeksport z krajów partnerskich. Podjęta przez Berlin decyzja toruje drogę takim krajom jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia do wysyłania własnych czołgów Leopard do zaatakowanego przez Rosję kraju.

Przełomowy krok Niemiec. Dostarczą Leopardy Ukrainie

Kanclerz Niemiec poinformował, że decyzja została podjęta w wyniku intensywnych konsultacji, które odbyły się z najbliższym europejskimi i międzynarodowymi partnerami. – Ta decyzja jest zgodna z dobrze znaną linią, zgodnie z którą działamy, czyli wspierania Ukrainy w najlepszy sposób, jaki potrafimy – powiedział Olaf Scholz. – Działamy na arenie międzynarodowej w ściśle skoordynowany sposób – dodał. Niemcy planują wysłać do Ukrainy 14 czołgów Leopard 2.

Przypomnijmy – ponieważ Leopardy są produkowane w Niemczech, zgoda Berlina była konieczna, aby otworzyć możliwość dalszego przekazania sprzętu. We wtorek 24 stycznia minister spraw obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do niemieckich władz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 Ukrainie.

„Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!” – napisał polityk.

Napaść Rosji na Ukrainę. Dostawy czołgów doprowadzą do przełomu?

Temat dostaw czołgów do Ukrainy pojawił się również w najnowszym raporcie analityków z amerykańskiego think tanku Instytutu Studiów nad Wojną. Eksperci ocenili, że dostawy czołgów zachodniej produkcji mogą całkowicie odmienić bieg wojny na korzyść armii ukraińskiej. „Dostarczenie Ukrainie przez państwa zachodnie czołgów (...) umożliwi Ukrainie prowadzenie wojny zmechanizowanej w celu pokonania rosyjskiej armii i wyzwolenia terytorium Ukrainy” – czytamy w najnowszym raporcie ISW.







