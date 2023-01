Obiad z Tuskiem, popołudnie z Sikorskim, gra miejska z Jachirą. Aukcje polityków na WOŚP

Co roku w pomoc na rzecz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażuje się były premier Donald Tusk. W tym roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaprosi zwycięzcę aukcji na wspólny spacer po Gdańsku i zjedzenie obiadu. Do momentu publikacji kwota aukcji przekroczyła 65 tys. zł. Podczas spotkania lider PO opowie o swoim rodzinnym mieście i przekaże zwycięzcy książkę z dedykacją. „To będzie idealna okazja, aby porozmawiać o tym, co w Polsce powinno być najważniejsze” – czytamy na stronie aukcji.

Na wspólny obiad i zwiedzanie parlamentu zaprasza także Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Aktualna cena to 5500 zł. Aukcja obejmuje obiad z Marszałkiem Senatu RP w jego gabinecie, wspólne zwiedzanie gmachu Senatu i Sejmu, pamiątkowe zdjęcia i upominki od Senatu RP. Wysoką cena (12 100 zł) osiągnęła także propozycja byłego szefa MSZ oraz MON, Radosława Sikorskiego. Przedmiotem licytacji jest wspólne zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz wspólna kolacja ze zwycięzcą i osobą towarzyszącą.

Zwiedzanie Sejmu i mecz tenisa ziemnego

Na zwiedzanie Sejmu oraz spotkanie zapraszają także poseł niezrzeszony Paweł Szramka oraz Joanna Mucha (Polska 2050). Senator Polski 2050 Jacek Bury chce zmierzyć się ze zwycięzcą w meczu tenisa ziemnego (singiel lub debel) w dogodnej dla obu stron lokalizacji. Zwycięzca aukcji otrzyma także piłkę tenisową z autografem Igi Świątek.

Posłanka KO Klaudia Jachira zaproponowała bilety dla dziesięciu osób na grę miejską z jej udziałem pt: „W drodze do Wolności!”. „Podczas gry uczestniczki i uczestnicy wspólnie poszukają wyjścia z obecnej sytuacji, zaplanują najlepszą kampanie, stworzą swoje wymarzone wersje Polski, zastanowią się jak przywrócić praworządność” – czytamy w opisie aukcji.

Kolacja z Krzysztofem Śmiszkiem. „Chodzi o emocję, którą wyzwala Orkiestra”

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy włączyli się także politycy Lewicy. Poseł Krzysztof Śmiszek wystawił na aukcji kolację dla dwóch osób z jego udziałem. „Można jeść i pić dobrze, można jeść i pić dla dobra, a można to połączyć podczas kolacji ze mną, by wesprzeć WOŚP. Tu chodzi o hojność, o bezinteresowną pomoc, ale także o najlepszą emocję, którą wyzwala Orkiestra” – napisał.

Inny pomysł miał Maciej Gdula. Zaprosił do licytacji dwóch polecanych przez niego książek oraz napisanej przez niego książki „Nowy autorytaryzm” z dedykacją. „Jeśli będą takie chęci i możliwość: własnoręcznie przekażę wspomniane tytuły podczas wspólnej kawy i rozmowy o książkach w Sejmie." – napisał poseł Lewicy.

Witalij Kliczko przekazał rękawicę na aukcję WOŚP

Na aukcję WOŚP trafiła także rękawica bokserska mera Kijowa, Witalija Kliczki podpisana przez niego podczas spotkania z polskimi wolontariuszami w maju. Jej aktualna cena to 10 tys. zł. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania w Kijowie z Witalijem Kliczką.

31. Finał WOŚP 29 stycznia 2023 roku odbędzie się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”.

