78. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Rosja nie została zaproszona na obchody

Muzeum w Auschwitz poinformowało w środę, że z powodu wojny w Ukrainie przedstawiciele Rosji nie zostali zaproszeni na uroczystości związane z 78. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – powiedział Paweł Sawicki agencji AFP. Do tej pory Rosja co roku brała udział w uroczystościach, a jej delegat przemawiał podczas głównej uroczystości.

Uroczystości odbędą się 27 stycznia, a honorowy patronat nad nimi objął prezydent Andrzej Duda. Motywem przewodnim 78. rocznicy będzie proces planowania, tworzenia i rozbudowy systemu odczłowieczenia i ludobójstwa w Auschwitz, który szczególnie mocno określiły słowa ocalałego Mariana Turskiego, który w 2020 r. powiedział, że „Auschwitz nie spadło z nieba”.

78. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

– Odwiedzający Miejsce Pamięci mogą zobaczyć ruiny budynków, które stały się symbolem zagłady Żydów i zbrodni popełnianych na Polakach, Romach, Rosjanach i ludziach innych narodowości. Plany architektoniczne i konstrukcyjne ukazują, co człowiek jest w stanie zrobić w imię ideologii. Wszystko jest ostrzeżeniem dla ludzkości, jakże wymownym dziś w świetle zbrodni wojennych dokonywanych przez Rosję na Ukrainie – podkreślił dyrektor Muzeum dr Piotr Cywiński.

Niemieccy naziści, do momentu wyzwolenia przez żołnierzy Armii Czerwonej ok. 7 tys. więźniów, przebywających na terenie obozu, zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. W 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

