Unijny komisarz dziękuje Polsce i rządowi. „Chciałbym wyrazić moją wdzięczność”

W czwartek w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej premier Mateusz Morawiecki spotkał się z unijnym komisarzem ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcicem. Obaj wzięli udział w inauguracji działalności hubu energetycznego, gdzie będą magazynowane między innymi generatory prądu, żarówki energooszczędne i inne sprzęty, które następnie trafią do Ukrainy.

Morawiecki: Tylko razem możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać straszny czas

– Polska była bardzo aktywna w pomocy dla Ukrainy od pierwszych dni wojny. Podczas pierwszych dni wojny poszły pierwsze transporty broni, transporty humanitarne. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny starałem się rozmawiać ze wszystkimi możliwymi przywódcami, premierami, prezydentami aby uświadomić ryzyko nadciągającej wojny. Dziś mamy 336 dzień wojny, to 336 dni dramatu, tragedii, ataku na Ukrainę, na bezpieczeństwo Europy. Ataku także na stabilność Europy, na spokojny rozwój Europy w przyszłości – mówił premier na konferencji prasowej.

– Aby Ukraina mogła walczyć, ważne są korytarze humanitarne i przez te 336 dni rozwijaliśmy razem z panem komisarzem, z KE, z Ukrainą, ambasadorem wszystko co możliwe, by ta pomoc szła bez przeszkód, pomoc humanitarna, gospodarcza i wojskowa. Wiemy doskonale, że tylko razem, solidarni z Ukrainą możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać straszny czas. Rosja ma potężne zasoby, nie można o tym zapominać. Musimy poprzez zasoby z UE, USA, całego wolnego świata dopomóc Ukrainie, aby przetrwała – podkreślił. Szef rządu ocenił, że „Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych i hub w Rzeszowie, który służy do transportu i pomocy humanitarnej, gospodarczej, wojskowej, były kluczowe w zapewnieniu pomocy dla walczącej Ukrainy”.

Komisarz UE dziękuje Polsce

Komisarz Janez Lenarcic podkreślał, że „od pierwszego dnia wojny Unia Europejska i państwa członkowskie w pełni angażowały się we wspieranie Ukrainy”. – Z wielką przyjemnością udało nam się podpisać porozumienie z Polską, żeby móc przesłać do Ukrainy około tysiąc generatorów energii elektrycznej. To nie byłoby możliwe bez całkowitego zaangażowania bez strony Polski. Polska odegrała kluczową rolę w naszych wysiłkach. W związku z tym chciałbym wyrazić moją wdzięczność Polsce, polskiemu rządowi i Polakom za ich solidarność z Ukrainą – powiedział przedstawiciel UE. Dziękował też premierowi i Polsce „za ważną rolę”, jaką Polska odegrała w procesie pomocy walczącej Ukrainie i zadeklarował dalsze wsparcie.

Czołgi dla Ukrainy. Premier: Jest bardzo wdzięczny rządowi niemieckiemu

Mateusz Morawiecki odniósł się też do decyzji Niemiec o przekazaniu Ukrainie czołgów. – Bardzo dobrze się stało, że podjęta została decyzja przez rząd niemiecki o wsparciu poprzez dostawy czołgów Leopard do Ukrainy. Czołgi nie są po to, żeby jeździć na defiladzie. Czołgi są po to produkowane, by wspierać walczących w obronie wolności, suwerenności i to dzisiaj będzie miało miejsce – podkreślił na konferencji prasowej.

Z kolei we wpisie na Facebooku premier napisał, że „jest bardzo wdzięczny rządowi niemieckiemu, że dał się przekonać do zwiększenia swojego zaangażowania i wsparcia Ukrainy poprzez dostawę czołgów Leopard”. „To zwieńczenie całego zespołu działań, jakie wspólnie prowadzimy w tym krytycznym dla Europy momencie” – dodał. Podkreślił też, że cieszy się z deklaracji wielu państw o chęci dostarczenia Ukrainie czołgów.

facebookCzytaj też:

Abramsy dla Polski. Wicepremier Mariusz Błaszczak podał termin dostawyCzytaj też:

Zełenski o Leopardach dowiedział się w nietypowych okolicznościach. „Zaraz do niego zadzwonię”