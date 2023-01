Jak przez ostatni rok zmieniał się prezydent Zełenski? Poruszające nagranie

Wojna zmienia ludzi, nie tylko tych bezpośrednio w nią uwikłanych. Jak pokazuje przykład Wołodymyra Zełenskiego, także na zaangażowanych w zarządzanie krajem politykach nadzwyczajna sytuacja konfliktu zbrojnego odciska swoje piętno. Wyraźnie widać to dzięki nagraniu, które prezydent Ukrainy udostępnił w dniu swoich 45. urodzin.

Twarz Zełenskiego na nagraniach z ostatniego roku. Co za przemiana

Zełenski wypuścił do sieci nagranie, na którym widzimy zlepek kilku jego wystąpień z ostatnich 12 miesięcy. Możemy zobaczyć, jak wyglądał przed rosyjską inwazją, a następnie jak zmieniała się jego fizjonomia wraz z kolejnymi dniami okupacji części jego kraju i licznych doniesień o zbrodniach żołnierzy wroga.

Radykalna zmiana w wyglądzie Zełenskiego to częściowo także świadome posunięcia. Eleganckie i drogie garnitury zastąpił on prostymi swetrami, podkreślającymi więź z cierpiącym niedostatek narodem. Zrezygnował też z żartów i uśmiechów w wystąpieniach publicznych, po części z naturalnych odruchów, a po części by przypominać mieszkańcom zachodniej części kraju o powadze wydarzeń na froncie i w ostrzelanych miejscowościach.

45. urodziny prezydenta Ukrainy. Wzruszające życzenia od żony

Wołodymyr Zełenski obchodzi w środę 45. urodziny. Osobiste życzenia złożyła mu jego żona, pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska. „Często pytają mnie, co się w tobie zmieniło przez ostatni rok. I zawsze odpowiadam: Nie zmienił się, jest taki sam. Ten sam facet, którego spotkałam 17 lat temu. Ale tak naprawdę coś się zmieniło: uśmiechasz się teraz znacznie mniej. Na przykład tak, jak na tym zdjęciu... Życzę Ci więcej powodów do uśmiechu. I wiesz, czego to wymaga. Wszyscy wiemy. Masz dość uporu. Najważniejsze jest, aby mieć wystarczającą ilość zdrowia. Więc proszę bądź zdrowy! Chcę zawsze się z tobą uśmiechać. Daj mi tę szansę!” – napisała na Instagramie Ołena Zełenska. Zamieściła też zdjęcie z mężem.







