78. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Poruszające wpisy prezydentów Polski i Ukrainy

W piątek 27 stycznia przypada 78. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Tego dnia obchodzony jest też Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Główne uroczystości odbędą się w Muzeum Auschwitz. Ich motywem przewodnim będzie proces planowania, tworzenia i rozbudowy systemu odczłowieczenia i ludobójstwa w Auschwitz, który szczególnie mocno określiły słowa ocalałego Mariana Turskiego, który w 2020 r. powiedział, że „Auschwitz nie spadło z nieba”.

78. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Duda i Zełenski pamiętają

„Pamięć i prawda o Zagładzie Żydów musi trwać i być przestrogą dla każdego kolejnego pokolenia” – napisał z tej okazji na Twitterze prezydent Andrzej Duda, a do swojego wpisu dodał hasztag #WeRemember.



O rocznicy pamiętają też Ukraińcy. „Dziś Ukraina czci pamięć milionów ofiar Holokaustu. Wiemy i pamiętamy, że obojętność zabija razem z nienawiścią. Dlatego tak ważne jest, aby każdy, kto ceni życie, wykazywał determinację” – zwrócił uwagę prezydent Wołodymyr Zełenski. „Wieczna pamięć wszystkim ofiarom Holokaustu!” – dodał ukraiński przywódca.

„Smutny paradoks”

„Auschwitz-Birkenau to tylko jeden z wielu obozów zagłady tworzonych w czasie II wojny światowej przez niemiecką III Rzeszę, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalny symbol i miejsce ludobójstwa i męczeństwa na świecie. Dzisiaj skłaniamy głowę w hołdzie przed ponad milionem ofiar – Żydów, Polaków, Roma i Sinti, oraz wszystkich innych, pochodzących z całej okupowanej Europy, jak również przed zmniejszającą się z każdym rokiem grupą Ocalonych, którym dane było przeżyć ten pamiętny dzień” – podkreślił rzecznik MSZ Łukasz Jasina w komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa. MSZ zwraca też uwagę, że ta data „nie może nie skłaniać do refleksji na temat współczesnych wyzwań, które dobitnie pokazują, że świat, kilkadziesiąt lat po zbrodni, która okryła mrokiem europejską cywilizację i silnie naznaczyła XX wiek, wciąż wymaga naprawy oraz stałego zaangażowania w obronę takich wartości jak pokój, prawda i wolność od nienawiści”.

"Jest smutnym paradoksem, że państwo odwołujące się do tradycji «wyzwoliciela» Auschwitz-Birkenau, w wywołanej na Ukrainie wojnie ucieka się do aktów bestialstwa i zbrodni nie widzianych w Europie od pamiętnego 1945 r., a wezwania do fizycznej eksterminacji przedstawicieli sąsiadującego narodu wciąż rezonują, zatruwając ludzkie umysły i serca" – napisano w oświadczeniu.

twittertwitterCzytaj też:

Jak blisko Zełenskiego dotarły siły rosyjskie? Szczera odpowiedź prezydenta UkrainyCzytaj też:

Zełenski pisze po polsku. Podziękował za czołgi i wymienił cztery osoby