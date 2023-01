Posłowie pobierali dodatek, teraz będą się tłumaczyć. „Katastrofa moralna”

W środę, 25 stycznia, przedstawicielki opozycji złożyły wniosek o odwołanie przewodniczącego podkomisji ds. osób niepełnosprawnych. Leszek Dobrzyński jako przewodniczący tej sejmowej podkomisji w ciągu trzech lat tylko trzy razy zwołał jej posiedzenie. Przez cały ten okres polityk pobierał co miesiąc 10 proc. dodatku funkcyjnego. Jak wynika z ustaleń RMF FM, takich parlamentarzystów jest zdecydowanie więcej. Choć przykład posła PiS jest najgłośniejszy, to czworo członków Koalicji Obywatelskiej ma zostać wezwanych do złożenia wyjaśnień dotyczących kierowanych przez nich podkomisji.

Afera ws. podkomisji. Posłowie KO mają złożyć wyjaśnienia

– To jest katastrofa, katastrofa moralna. Nikt nie zmusił tego posła, żeby był przewodniczącym podkomisji. Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie pracował. To absolutny skandal, powinien być odwołany z tej funkcji – ocenił w RMF FM wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Na uwagę, że spośród tych 22 przewodniczących podkomisji, są 4 osoby z PO, stwierdził, że oni też muszą ponieść odpowiedzialność. Zapewniał, że złoży wniosek w tej sprawie. Chodzi o posłów Waldy'ego Dzikowskiego, Kazimierza Plocke, Konrada Frysztaka i Krystynę Sibińską – precyzuje rozgłośnia.

RMF FM sprawdziło, że w Sejmie działają ogółem 64 podkomisje. „Część z nich od początku kadencji zbierała się kilkanaście razy, niektóre ponad 20 razy, niektóre zostały rozwiązane. Przyglądając się pracy podkomisji można też jednak znaleźć takie, których działania są właściwie fikcją. Kierujący nimi przewodniczący co miesiąc otrzymują 10 proc. dodatku do wynoszącego 12 826,64 zł brutto uposażenia.

Posłowie pobierają dodatek, a ich podkomisje praktycznie nie funkcjonują. „Będą konsekwencje”

Są to Konrad Frysztak (Koalicja Obywatelska), Ewa Malik (Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Tchórzewski (Prawo i Sprawiedliwość), Wojciech Zubowski (Prawo i Sprawiedliwość), Witold Czarnecki (Prawo i Sprawiedliwość), Adam Gawęda (Prawo i Sprawiedliwość), Wiesław Buż (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Wiesław Krajewski (Prawo i Sprawiedliwość), Anna Paluch (Prawo i Sprawiedliwość), Krystyna Sibińska (Koalicja Obywatelska), Wojciech Kossakowski (Prawo i Sprawiedliwość), Leszek Dobrzyński (Prawo i Sprawiedliwość), Monika Pawłowska (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Ewa Kozanecka (Prawo i Sprawiedliwość), Robert Telus (Prawo i Sprawiedliwość), Kazimierz Plocke (Koalicja Obywatelska), Kazimierz Gwiazdowski (Prawo i Sprawiedliwość), Zbigniew Dolata (Prawo i Sprawiedliwość), Marek Kwitek (Prawo i Sprawiedliwość), Waldy Dzikowski (Koalicja Obywatelska), Andrzej Gawron (Prawo i Sprawiedliwość).

