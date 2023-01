Interes polityczny ważniejszy niż zdrowie żony. Kuriozalna sytuacja podczas konferencji

W 2024 roku Amerykanie pójdą do urn, aby wybrać nowego prezydenta kraju. Na razie nie wiadomo, czy Joe Biden będzie się ubiegał o reelekcję. Chęć walki o Biały Dom zgłosił natomiast Republikanin Rollan Roberts II. Pierwsza oficjalna konferencja zdecydowanie nie poszła po jego myśli. Gdy biznesmen przemawiał do dziennikarzy, stojąca obok niego żona osunęła się na ziemię i przewróciła flagę USA.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, że polityk przez kilka sekund nie zareagował na to, co się stało, tylko kontynuował swoje polityczne wywody. Dopiero po chwili ruszył na pomoc żonie. Internauci nie zostawili na Rollanie Robertsie II suchej nitki.

Rollan Roberts II odpowiada na krytykę

Po medialnej burzy biznesmen i jego żona zamieścili oświadczenie w mediach społecznościowych. Rollan Roberts podkreślił, że tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej jego partnerka została zbadana przez lekarzy. Rebecca Roberts stwierdziła, że krytyka pod adresem jej męża jest niesłuszna i niesprawiedliwa.

– Stałam za nim, biorąc pod uwagę całe zamieszanie podczas konferencji, mógł po prosty nie widzieć co się dzieje. Gdyby wszyscy atakujący mojego męża obejrzeli do końca nagranie krążące po sieci, wiedzieliby, że po zaledwie kilku sekundach od incydentu podszedł do mnie i pomógł mi wstać – opowiadała. Żona biznesmena dodała, że mąż na kilka chwil wstrzymał konferencję prasową, aby upewnić się, że nic się jej nie stało.

– Jedną z rzeczy, które kocham w moim mężu jest to, jak dobrze się mną opiekuje i że zawsze stawia mnie na pierwszym miejscu. Jest liderem, który reaguje, gdy widzi zło i nie panikuje w trudnych chwilach. Chciałabym, aby cały świat go takim zobaczył – dodała Rebecca Roberts

