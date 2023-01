Aktorska etiuda w wykonaniu posła PiS. Takie sceny w telewizji to rzadkość

W ostatnim wydaniu programu „Forum” na antenie TVP Info politycy komentowali m.in. zapowiedź kolejnych dostaw broni do Ukrainy oraz wypowiedź Radosława Sikorskiego, która wzbudziła kontrowersje w kraju, a także została dostrzeżona przez rosyjskie media. Atmosfera programu zagęściła się, gdy politycy zaczęli rozmawiać o polityce wewnętrznej i dogadywaniu się ugrupowań opozycyjnych na temat ewentualnego wspólnego startu w wyborach parlamentarnych.

Sachajko do Nowickiej: Kłamać trzeba umieć

Adrian Klarenbach zapytał Jarosława Sachajkę z Kukiz’15, czy ugrupowanie, które reprezentuje, jest zainteresowane dołączeniem do jednej listy opozycyjnej, która – w założeniu – wspólnymi siłami ma pokonać PiS. – Nie – odpowiedział krótko polityk, stosując się do prośby prowadzącego, aby to była odpowiedź twierdząca lub przecząca.

– Kukiz jest z PiS-em, przecież zawsze głosuje tak jak PiS. To co to za pytanie o opozycję… – wtrąciła Wanda Nowicka z Lewicy. – Pani marszałek, ale kłamać to trzeba umieć – skontrował natychmiast Jarosław Sachajko.

Ten sondaż wzbudził kontrowersje. „To nasze własne badanie”

W dalszej części programu prowadzący powołał się na sondaż, który przeprowadziła pracownia Kantar Public, a wokół którego to badania narosła lawina spekulacji. Jak podaje portal Wirtualne Media, rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek zasugerował, że sondaż jest mało wiarygodny, bo firma realizowała niedawno dwa zlecenia dla PO.

– To nasze własne badanie, które my formujemy, my za nie odpowiadamy, nikt nie ma wpływu na to, jaki jest kształt tego badania – odpowiedziała w rozmowie ze wspomnianym źródłem Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Kantar Public. Zaznaczyła również, że od firmy badania kupują też inne podmioty polityczne. Przypomnijmy: w omawianym badaniu PiS i KO zdobyły po 31 proc. głosów.

Oświadczenie ws. sondażu wydał również rzecznik PO. „Sondaż Kantar Public, o którego wynikach informowały dziś profile Platformy Obywatelskiej, został wcześniej opublikowany przez szereg mediów, które stanowiły dla nas źródło informacji. Głównym dysponentem tego badania, systematycznie od lat przeprowadzonego w tej samej metodologii, jest Kancelaria Premiera. Wyniki tego badania co miesiąc publikuje także Polska Agencja Prasowa” – napisał Jan Grabiec. „Możemy tylko snuć domysły, dlaczego dzisiejszy sondaż nie został od razu opublikowany przez PAP, który zwykle starał się dostarczać swoim klientom aktualnych informacji” – czytamy dalej.

Poseł PiS odegrał aktorską scenkę. „Lustereczko, lustereczko"

Chwilę po tym, gdy prowadzący wspomniał o badaniu, poseł PiS Piotr Król zaczął się śmiać, a następnie zaprezentował namiastkę swoich umiejętności aktorskich. – W Sejmie żartują, że Platforma robi tak: „Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najlepszy na świecie”. I lustereczko mówi: „Ty, Platformo” – powiedział polityk, udając, że przegląda się w lusterku, które miał imitować trzymany w ręce telefon.

