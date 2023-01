Hanna Gronkiewicz-Waltz: Hołownia lubi się promować nawet w bagnie

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Kampania jeszcze na dobre się zaczęła a w opozycji wrze. Czym się zakończy spór o wspólną listę?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: To walka o przyszłość Polski. Albo wygra PiS ze wszystkimi tego konsekwencjami – nacjonalizacją podmiotów gospodarczych, używaniem spółek skarbu państwa do celów partyjnych, marginalizacją polityczną Polski w Unii albo będzie powrót do pewnych standardów. Jeśli opozycja się nie dogada, państwo będzie się degradować. Może być nawet tak, że formalnie wyjdziemy z UE.

Szymon Hołownia niespecjalnie chce iść do wyborów z Donaldem Tuskiem.

Lider musi mieć odwagę, brać na siebie trudne decyzje. Jeśli nie chce brać odpowiedzialności za trudne decyzje, nie nadaje się na lidera. Hołownia lubi się promować nawet w bagnie, bo tak nazwał niedawno politykę, ale powinien skupić się na tym, jak ma służyć społeczeństwu, jeżeli chce, aby go wybrało.