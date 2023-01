Kanclerz Scholz zapowiada kolejne rozmowy z Putinem. Jest odpowiedź Kremla

Kilka dni temu Niemcy, po długotrwałym przekonywaniu przez sojuszników, podjęły decyzję, że dostarczą Ukrainie 14 czołgów Leopard 2. Wydadzą także zgodę na reeksport tego sprzętu przez inne kraje, które chcą wspomóc walcząca Ukrainę. Jednak niemiecka decyzja, która rozgniewała Kreml, nie oznacza, że Scholz zamierza zrezygnować z bezpośrednich rozmów telefonicznych z Władimirem Putinem.

Scholz o telefonach do Putina: Trzeba ze sobą rozmawiać

– W ciągu ostatnich 11 miesięcy wielokrotnie rozmawiałem z Putinem, tak jak robi to prezydent Emmanuel Macron. Ostatni raz na początku grudnia. I znowu będę rozmawiał z Putinem przez telefon – bo trzeba ze sobą rozmawiać – powiedział kanclerz w wywiadzie opublikowanym w niedzielnym wydaniu dziennika „Tagesspiegel”.

Szef niemieckiego rządu zdradził, że rozmowy dotyczyły różnych tematów, w tym wymian jeńców, eksportu zboża, czy sytuacji związanej z okupacją przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Putin miał też wielokrotnie dawać do zrozumienia, że chce „wcielić siłą części swojego sąsiedniego kraju”, co Scholz ocenił jako „nie do przyjęcia”.

– Dla mnie ważne jest, aby negocjacje wracały do właściwego pytania: jak świat może wyjść z tej strasznej sytuacji? Wstępny warunek jest oczywisty, to wycofanie wojsk rosyjskich – ocenił kanclerz Niemiec.

Kreml odpowiada: Putin jest otwarty na kontakty

O wypowiedź Scholza przez dziennikarzy państwowej rosyjskiej agencji prasowej RIA Nowosti został zapytany rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dziennikarze dopytywali, czy taka rozmowa jest już planowana i czy rosyjski przywódca w ogóle chce lub zamierza rozmawiać z niemieckim kanclerzem.

– Na razie w harmonogramie nie ma uzgodnionych takich rozmów – stwierdził Pieskow. Zapewnił jednak, że Putin był i pozostaje „otwarty na kontakty”.

