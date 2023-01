Nowy prezydent Czech rozmawiał z Zełenskim. Zapowiedział wizytę w Ukrainie

Petr Pavel wygrał sobotnie wybory prezydenckie w Czechach. Już w jednym z pierwszych wywiadów zapowiedział swoją wizytę w Ukrainie.

Pavel zapowiada wizytę w Ukrainie. Zaprasza go Zełenski

Czeski prezydent-elekt zapowiedział w niedzielę w rozmowie z CNN Prima, że chce odwiedzić Ukrainę po oficjalnym objęciu stanowiska prezydenta Czech w marcu, a przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Do Ukrainy chce pojechać razem z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą, z którą już rozmawiał na ten temat.

Już po tej wypowiedzi Pavel rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O rozmowie Zełenski poinformował na Twitterze.

„Osobiście pogratulowałem Petrowi Pavlowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Czechach. Podziękowałem jemu i Czechom za ich niesłabnące wsparcie. Zaprosiłem go do odwiedzenia Ukrainy” – napisał Zełenski.

Petr Pavel nowym prezydentem Czech

W sobotę odbyła się II tura wyborów. Lokale wyborcze zostały zamknięte o 14.00. Po przeliczeniu głosów z obwodów wyborczych wynika, że Petr Pavel otrzymał ok. 58,2 proc. głosów, natomiast Andrej Babisz – 42,8 proc. Wstępna frekwencja wyniosła nieco ponad 70 proc. To nieco więcej niż w pierwszej turze i więcej niż we wszystkich poprzednich wyborach prezydenckich.

Wygraną Pavla z zadowoleniem przyjął premier Czech Petr Fiala. Powiedział, że wygrał obywatelski kandydat i zwyciężyły wartości, które reprezentował. Powtórzył, że uważa kampanię przed drugą turą za obrzydliwą i zaapelował o uspokojenie sytuacji. Przewodnicząca Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Markéta Pekarová Adamová poinformowała w sobotnie popołudnie, że zaprzysiężenie nowej głowy państwa nastąpi 9 marca.

Petr Pavel urodził się 1 listopada 1961 w Planie. Jest czeskim wojskowym w stopniu generała armii, był szefem Sztabu Generalnego Czeskich Sił Zbrojnych oraz szef Komitetu Wojskowego NATO.

Czytaj też:

Najnowszy komunikat Zełenskiego. Powtarzało się jedno słowoCzytaj też:

Ukraiński wywiad: Prigożyn nie kieruje sztabem Grupy Wagnera. Ma inne zadania