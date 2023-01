Szokujące doniesienia Johnsona. „Putin groził mi atakiem rakietowym, który zajmie minutę”

Boris Johnson wspomniał w rozmowie z BBC o rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, do której doszło w lutym 2022 roku, jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Były premier Wielkiej Brytanii zdradził, że rosyjski przywódca miał wyjątkowo dobry humor, pozwolił sobie nawet na spoufalanie się. – Zapytał mnie: Boris, twierdzisz, że Ukraina nie przystąpi do NATO w najbliższym czasie. Co to znaczy? Odparłem, że chodzi o dającą się przewidzieć przyszłość – relacjonował polityk.

– W pewnym momencie zagroził i powiedział: Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę lub coś w tym stylu – dodał. W ocenie byłego szefa brytyjskiego rządu Władimir Putin sądząc po jego bardzo zrelaksowanym tonie, bawił się próbami skłonienia go do negocjacji. Komentatorzy BBC podkreślają, że trudno ocenić, na ile groźby kierowane przez rosyjskiego przywódcę były realne. Zaznaczyli jednak, że nie powinno się ich bagatelizować z uwagi na atak nowiczokiem na Siergieja Skripala, byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU oraz jego córkę Julię.

