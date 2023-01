Johnson ujawnił szokujące kulisy rozmowy z Putinem. Stanowcza reakcja Kremla

Były premier Wielkiej Brytanii przyznał w rozmowie z BBC, że Władimir Putin miał mu grozić atakiem rakietowym. Te słowa miały paść podczas rozmowy obu polityków, która odbyła się na początku lutego 2022 roku, a więc jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Do szokujących doniesień Borisa Johnsona odniósł się Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla zapewnił, że taka sytuacja nie miała miejsca. – To, co powiedział były szef brytyjskiego rządu nie jest prawdą a mówiąc bardziej precyzyjnie jest po prostu kłamstwem. Co więcej, powiem, że jest to albo świadome kłamstwo, wtedy trzeba zapytać w jakim celu przedstawił taką wersję – zastanawiał się. Współpracownik Władimira Putina zasugerował, że Boris Johnson mógł źle zrozumieć swojego rozmówcę. – To mogło być nieświadome i w rzeczywistości nie zrozumiał o czym prezydent Rosji do niego mówił – przekonywał.

Rzecznik Kremla wyjaśnił, że mówiąc o wyzwaniach dla Rosji Władimir Putin stwierdził, że gdyby Ukraina wstąpiła do NATO, wówczas możliwe byłoby rozmieszczenie amerykańskich lub NATO-wskich rakiet u naszych granic, co oznaczałoby, że mogłyby one dosięgnąć Moskwy w ciągu kilku minut. – Powtórzę to jeszcze raz: słowa Borisa Johnsona to kłamstwo. Nikt nikomu nie groził atakiem rakietowym. Jeśli ten fragment został odebrany w taki sposób, jak przedstawił to były brytyjski premier, to byłaby to bardzo niezręczna sytuacja – podsumował.