Zełenski odwiedził obwód mikołajowski. „Bohatersko wytrzymuje wszystkie ataki terrorystów”

Na początku tygodnia prezydent Zełenski poinformował za pośrednictwem aplikacji Telegram o swojej podróży służbowej do obwodu mikołajowskiego. „Ten region heroicznie przeciwstawia się wszystkim atakom terrorystów. Podczas wizyty uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym obecnej sytuacji w regionie” – relacjonował w komunikacie wysłanym do mediów społecznościowych.

Spotkanie Zełenskiego z premier Danii

Polityk zdradził, że na spotkaniu dyskutowano na temat sytuacji operacyjnej na południu Ukrainy oraz skutkach ataków dronów i ataków rakietowych, prowadzonych przez okupantów. Pod szczególną uwagę wzięto stan miejscowej infrastruktury energetycznej, zasoby dostępne do jej obrony oraz tempo przywracania stanu wyjściowego. Poza tym mówiono też o rekonstrukcji placówek edukacyjnych w obwodzie oraz długoterminowego odradzania lokalnej ekonomii i kreowania miejsc pracy.

Później tego samego dnia prezydent Ukrainy oświadczył, że spotkał się w tym samym regionie z szefową duńskiego rządu. – Razem z premier Danii Mette Frederiksen odwiedziliśmy rannych ukraińskich obrońców w jednym ze szpitali w Mikołajowie. To ważne, żeby nasi żołnierze mogli przechodzić nie tylko fizyczną, ale także psychologiczną rehabilitację – mówił.

Najnowszy komunikat Wołodymyra Zełenskiego. „Dziękuję”

W najnowszym wpisie na Facebooku Wołodymyr Zełenski powtarzał wielokrotnie jedno słowo: „dziękuję”. „Dziękuję wszystkim z całego świata: politykom, osobom publicznym, dziennikarzom i zwykłym obywatelom, którzy stoją z nami na stanowisku, że nie może być żadnego tabu, jeśli chodzi o dostawy broni do Ukrainy, której potrzebuje, aby mogła się bronić przed rosyjskim terrorem" – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent podkreślił także, że wciąż będzie ponawiał apele do sojuszników o to, aby wysyłali kolejne dostawy sprzętu, w tym rakiety ATACMS. „To wszystko jest niezbędne do ochrony życia" – podkreślił.

„Dziękuję wszystkim, którzy działają na rzecz wzmocnienia sankcji wobec Rosji. Dziękuję także wszystkim śledczym, którzy demaskują sposoby działania państwa terrorystycznego, próbującego omijać sankcje. Dziękuję wszystkim, którzy likwidują skutki rosyjskich ostrzałów i ratują rannych. I, oczywiście, dziękuję każdemu z naszych żołnierzy na froncie, którzy bronią pozycji i likwidują najeźdźców" – napisał Wołodymyr Zełenski. „Odpowiemy na każde rosyjskie uderzenie. Chwała Ukrainie!" – dodał na zakończenie.







