Putin, Prigożyn i Kadyrow przyjadą do jednego miasta. Trwają intensywne przygotowania

Władimir Putin ma przybyć do Wołgogradu między 30 stycznia o 5 lutego – informuje "Ukraińska Prawda". Wołgograd to miasto położone nieco ponad 300 kilometrów od granicy z Ukrainą. Wizytę zaplanowano rzekomo w ramach obchodów 80. rocznicy zwycięstwa w bitwie pod Stalingradem. Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow stwierdził, że Putin przyjedzie do Wołgogradu tylko na jeden dzień i nie wiadomo, czy weźmie udział w oficjalnych uroczystościach.

Według lokalnych mediów przyjazd do miasta planuje nie tylko Putin. W ramach obchodów Wołgograd spodziewa się również wizyty założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna oraz przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Jak opisuje „Ukraińska Prawda”, centrum miasta jest w pośpiechu przygotowywana na przyjęcie gości. Od 30 stycznia do 3 lutego po mieście nie mogą przemieszczać się pojazdy ciężarowe i ponadgabarytowe, w szczególności przewożące odpady niebezpieczne.

Niespodziewany bonus dostali również pracownicy budżetówki, bowiem 1 i 2 lutego ogłoszono dniami wolnymi dla pracowników organizacji państwowych w całym obwodzie wołgogradzkim. Parada wojskowa zaplanowana jest na 2 lutego.

Dni Władimira Putina są policzone?

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainą Władimir Putin stroni od wyjazdów poza Kreml, a regularne doniesienia o jego stanie zdrowia wywołują spekulacje, kto mógłby zastąpić prezydenta Rosji. Niedawno Ołeksij Daniłow stwierdził, że „dni Putina są już policzone”. Zdaniem sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony najbliżsi współpracownicy prezydenta Rosji powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że ich kraj nie ma szans na wygranie wojny a sytuacja staje na froncie staje się coraz trudniejsza m.in. dzięki potężnym dostawom broni z Zachodu. Według ukraińskiego polityka na Kremlu miały się już rozpocząć poszukiwania następcy Władimira Putina, a niektórzy „już znają nazwisko nowego przywódcy Rosji”.

