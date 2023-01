Włodzimierz Czarzasty docenił rząd. „Zachowujemy się przyzwoicie i rozsądnie”

Joe Biden zapowiedział, że odwiedzi Polskę. Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy jest to forma docenienia naszego kraju, czy pokazania wsparcia dla Ukrainy. – Myślę, że i jedno i drugie. Wparcie dla Ukrainy trzeba bez przerwy pokazywać, trzeba bezpośrednio od nich dowiadywać się jak najwięcej o ich potrzebach, ale również wsparcie dla Polski i docenienie Polski – mówił jeden z liderów Lewicy w Polsat News.

Włodzimierz Czarzasty o polityce PiS ws. Ukrainy. „Polska robi bardzo dużo”

Czarzasty przyznał, że ma „bardzo wiele uwag do PiS i Andrzeja Dudy, ale ws. Ukrainy, zachowujemy się przyzwoicie i rozsądnie”. – Gdzieś trzeba łapać balans i rozsądek. Polska bardzo dużo robi na rzecz Ukrainy, również w kategorii stosunków międzynarodowych. Niestety, nie przekłada się to na inne sfery, jeśli np. chodzi o politykę europejską, ale to zupełnie inna historia – mówił.

Wicemarszałek Sejmu skomentował również słowa prezydenta USA, który stwierdził, że Ukraina nie otrzyma F-16. – Mam do tego dystans. Myślę, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Różne były np. dyskusje, jeśli chodzi o przesyłanie czołgów, Patriotów, czy przesyłania samolotów. Myślę, że to będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na froncie – przewidywał Czarzasty.

Wojna w Ukrainie o F-16. „Należy się spodziewać, że ostatecznie Ukraińcy samoloty dostaną”

– Myślę, że bez względu na to, co mówią USA, jeżeli zaczynają przyzwyczajać do tego tematu społeczeństwo międzynarodowe, to pewnie należy się spodziewać, że ostatecznie Ukraińcy samoloty dostaną. Jest oczywiście dyskusja, co to spowoduje po stronie rosyjskiej, jakiego uzbrojenia użyją, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy stanowiskiem Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski, a stanowiskiem np. Niemiec – podsumował.

