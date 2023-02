Aukcja Donalda Tuska z zawrotnym wynikiem! Pod koniec licytacji nastąpił zwrot

Donald Tusk to jeden z polityków, którzy postanowili wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Osoby publiczne wystawiają na aukcje nie tylko przedmioty, ale np. możliwość wspólnego spędzenia czasu.

31. Finał WOŚP. Aukcja Donalda Tuska z zawrotną kwotą!

– To już 31. raz zagramy wspólnie z WOŚP. Tym razem zaproszę do mojego miasta, ukochanego miejsca, do Gdańska na wspólny spacer i później, przede wszystkim, wspólny obiad w kultowej gdańskiej restauracji. Jako przewodnik po Gdańsku i autor kilku książek o Gdańsku naprawdę będę miał coś ciekawego do opowiedzenia. I oczywiście dołączę jedną z moich książek z serdeczną dedykacją – reklamował swoją aukcję Donald Tusk.

Licytacja już się zakończyła, a zwycięzca zadeklarował, że zapłaci za wspólny spacer i obiad z Donaldem Tuskiem ponad 301 tys. zł. Jak podaje fakt.pl, kwota znacznie wzrosła w ostatnich minutach licytacji. „Anonimowy internauta rzutem na taśmę przebił konkurentów o 100 tysięcy złotych” – czytamy.

twitter

31. Finał WOŚP. Na co zbierane są pieniądze?

Jerzy Owsiak poinformował, że deklarowana kwota 31. Finału WOŚP wyniosła: 154 606 764 zł. Oficjalne podsumowanie finału – po przeliczeniu wszystkich pieniędzy zebranych do puszek oraz zakończeniu licytacji – odbędzie się 31 marca.

W tym roku fundusze są zbierane na pomoc w walce z sepsą. „Cel to wyposażenie laboratoriów w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, które mogą doprowadzić do sepsy. Szybsza diagnostyka to lepsza terapia sepsy poprzez sprawne wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Po raz pierwszy w historii sprzęt kupiony przez WOŚP posłuży pacjentom z różnych grup wiekowych” – czytamy na stronie WOŚP.

Czytaj też:

Gość TVP rozdał serduszka WOŚP w programie na żywo. Prowadzący nakleił swoje na kartkęCzytaj też:

Wiadomo, kto wygrał aukcję WOŚP Marianny Schreiber. Może być ciekawie