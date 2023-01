Rzecznik Kremla oskarża Polskę i kraje bałtyckie. „Wszystko dla pogłębienia konfliktu”

W ostatnich dniach głośno zrobiło się wokół możliwości przekazania Ukrainie polskich odrzutowców F-16. Do zdecydowanego dozbrojenia broniącego się przed rosyjską napaścią kraju wezwał też prezydent sąsiedniej Litwy. Takie działania nie podobają się oczywiście kremlowskiej władzy, która słowami rzecznika Pieskowa skrytykowała najbliższych sojuszników Ukrainy.

Pieskow: Widzimy agresywne nastroje przedstawicieli krajów bałtyckich, Polski

– Polska i kraje bałtyckie są w stanie zrobić wszystko dla pogłębienia konfliktu – ocenił Dmitrij Pieskow. – Widzimy coraz bardziej agresywne nastroje przedstawicieli krajów bałtyckich, Polski. To oczywiste, że te kraje są gotowe zrobić wszystko, by prowokować pogłębianie konfliktu, bez wątpienia, nie myśląc o konsekwencjach – dodawał.

– To wyjątkowo smutne, że w tej sytuacji, przywódcy dużych krajów europejskich, którzy napędzają wszystkie procesy europejskie, niestety, nie pełnią takiej balansującej roli i takich przedstawicieli o skłonnościach ekstremistycznych nie równoważą – mówił rzecznik Kremla, próbując wbić klin pomiędzy europejskie państwa.

Pieskow dopytywany o możliwy wzrost zaangażowania Zachodu w wojnę w Ukrainie nie mógł przekazać rosyjskim dziennikarzom szczególnie optymistycznej odpowiedzi. – To jest jasne. Następuje wzrost. Bierzemy to pod uwagę. Powtórzę jeszcze raz: to nie pomoże zmienić biegu wydarzeń – próbował przekonać.

Prezydent Litwy wzywa do zdecydowanych działań

W poniedziałek 30 stycznia prezydent Litwy Gitansa Nauseda na antenie LTR namawiał kraje NATO to „przekroczenia czerwonej linii” i przekazania Ukrainie każdej broni, jakiej ten kraj potrzebuje. – Mówię nie tylko o czołgach. Wcześniej tabu, czerwoną linią był status kandydata do UE. Dobrze to pamiętam. Nawet kiedy rozpoczęła się wojna, Niemcy kategorycznie stwierdzili, że będą wysyłać wyłącznie kamizelki i hełmy, ale nie broń – mówił.

Zdaniem litewskiego przywódcy kolejnym krokiem w wojnie z Rosją powinno być dostarczenie Ukrainie myśliwców oraz rakiet dalekiego zasięgu.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Wspólne manewry Białorusi i Rosji. To wstęp do znacznie większych ćwiczeńCzytaj też:

Rosyjski wojskowy grozi bombardowaniem lotnisk NATO. Wspomniał o Polsce