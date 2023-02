Wybuch granatnika w KGP. Kolejne posiedzenie sejmowej komisji. Znamy datę

Jak dowiedział się „Wprost”, 7 lutego o 15.00 ma się rozpocząć kolejne zamknięte posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych ws. wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do incydentu doszło w połowie grudnia. – Mam nadzieję, że pan generał będzie miał na tyle odwagi, by wreszcie przyjść do Sejmu i się wytłumaczyć – mówi nam Jan Szopiński, poseł Lewicy.

Jak czytamy w informacji skierowanej do członków sejmowej komisji przez jej przewodniczącego, Wiesława Szczepańskiego, na posiedzenie zostali zaproszeni: minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Mają przedstawić parlamentarzystom „informacje na temat przyczyn oraz okoliczności wybuchu w Komendzie Głównej Policji, a także działań podjętych w związku z wybuchem w KGP 14 grudnia 2022 r. To już kolejne posiedzenie. Pierwsze odbyło się 10 stycznia i zostało skrytykowane przez polityków opozycji. Posłowie – jak opisywaliśmy we „Wprost” – byli oburzeni, że w ostatniej chwili posiedzenie zostało utajnione a najważniejsi oficjele nie pojawili się na miejscu. Zabrakło m.in. gen. insp. Jarosława Szymczyka, więc posiedzenie odroczono.