Batalia o ustawę o Sądzie Najwyższym w Senacie. Grodzki wystosował apel

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia. Zmianami, które mają być krokiem do odblokowania funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, zajmują się teraz senatorowie. Senackie komisje zarekomendowały przyjęcie kilkunastu poprawek, proponując m.in. likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych do Izby Karnej SN. Miałyby tam trafić sprawy dyscyplinarne, ale również immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Ustawa o SN w Senacie. Apel Grodzkiego

– Apeluję do Sejmu RP, już nie chcę dywagować na temat jak przebiegały prace w Sejmie, jak przebiegało głosowanie, gdzie rząd w zasadzie pokazał, że jest rządem mniejszościowym, bo w tak fundamentalnej ustawie nie potrafił zmobilizować swoich koalicjantów, ale abstrahuję od tego. Oddamy, mam nadzieję, ustawę w dużo lepszej, zgodnej z Konstytucją formie. Gdzie sprawy dyscyplinarne sędziów wrócą do Izby Karnej SN, a nie do NSA, który w Konstytucji ma zapisane, że się tym nie zajmuje – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki na briefingu przed rozpoczęciem posiedzenia. – Apeluję do Sejmu, żeby poważnie się pochylili nad tymi poprawkami, bo one nie służą żadnej polityce. One przywracają prawidłowe reguły gry w sądownictwie, we władzy wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.



„Przyspieszenie, a nie opóźnianie prac”

Grodzki podkreślał, że wtorkowe posiedzenie Senatu jest „przyspieszeniem, a nie opóźnieniem prac nad ustawą o SN”. – W Sejmie przeszła ustawa w postaci, którą senatorowie na komisjach, konsultacjach uznają za nie w pełni konstytucyjną. Dlatego poprzez intensywną pracę, szybką, bo mieliśmy mieć posiedzenie 8 lutego, ale przyspieszyliśmy na 31 stycznia, bo to niezwykle istotne dla Polski, senatorowie zaproponowali 14 poprawek, w dużej mierze tożsamych w stosunku do tych, które były odrzucone w Sejmie, gdy składała je opozycja, ale trochę zmodyfikowanych i te 14 poprawek będzie dyskutowane na posiedzeniu plenarne– powiedział.

Zdaniem Grodzkiego „poprawki w całości wypełnią oczekiwania KE w stosunku do ustawy o SN i bardzo przybliżają nam pokonanie tego kamienia milowego”.

