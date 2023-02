Kiedy Joe Biden może przyjechać do Polski? Nieoficjalne ustalenia

Podczas rozmowy z dziennikarzami, do której doszło w drodze ze śmigłowca Marine One do Białego Domu, Joe Biden potwierdził, że planuje wizytę w Polsce. Prezydent USA zaznaczył, że nie ustalono jeszcze konkretnej daty przylotu do Europy.

Joe Biden wybiera się do Polski

Kilka dni wcześniej CNN oraz NBC News donosiły, że amerykański przywódca mógłby przylecieć do Europy 24 lutego, a więc w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. CNN zaznaczało, że Polska to kluczowy sojusznik NATO, w którym stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy i który stanowi obecnie centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę.

Z kolei NBC News podkreślało, że wizyta w Europie w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę mogłaby stanowić swoisty kamień milowy w tej wojnie. Joe Biden mógłby zwróci uwagę na ogromne zaangażowanie Ukraińców i ich sukcesy na froncie a także skierować oczy całego świata na brutalne zbrodnie popełniane przez Rosjan. Przy okazji prezydent USA podkreśliłby wagę sojuszu amerykańsko-ukraińskiego – podało NBC News.

Nieoficjalne ustalenia

Tymczasem z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że podróż Joe Bidena mogłaby się odbyć w późniejszym terminie. – Nie zdziwiłbym się, gdyby ta podróż miała miejsce w późniejszym terminie – powiedział w rozmowie z korespondentem radia przedstawiciel Białego Domu. Także przedstawiciel prezydenckiej administracji zaznaczył, że ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Prezydent USA już był w Polsce

Joe Biden odwiedził Polskę pod koniec marca ubiegłego roku, niedługo po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Spotkał się wówczas między innymi z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w podrzeszowskiej Jasionce, wziął udział z rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, a także wygłosił przemówienie na Zamku Królewskim. Odwiedził także punkt pomocy ukraińskich uchodźcom na Stadionie Narodowym.

