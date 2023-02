Agenci FBI w domu Joe Bidena. Szukają tajnych dokumentów

Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie odkrycia tajnych dokumentów w prywatnym biurze think tanku w Waszyngtonie, z którego Joe Biden korzystał jako osoba prywatna, a także w garażu jego rezydencji w Wilmington w stanie Delaware. Chodzi o akta z czasów, gdy był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy.

Kolejne przeszukanie u Bidena

CNBC poinformowało, że agencji FBI stawili się w domu Joe Bidena w Rehoboth, w środę rano. Czynności były zaplanowane. Osobisty adwokat prezydenta Bob Bauer przekazał w oświadczeniu, że przeszukania są prowadzone „przy pełnym wsparciu i współpracy” Bidena. „Zgodnie ze standardowymi procedurami Departamentu Sprawiedliwości, w interesie bezpieczeństwa i integralności operacyjnej, starano się wykonać tę pracę bez uprzedniego powiadomienia opinii publicznej, a my zgodziliśmy się współpracować” – podkreślił prawnik. „Dzisiejsze przeszukanie jest kolejnym krokiem w dokładnym i terminowym procesie Departamentu Sprawiedliwości, który będziemy nadal w pełni wspierać i ułatwiać. Więcej informacji uzyskamy po zakończeniu dzisiejszych poszukiwań” – dodał.

Tajne akta w posiadłości prezydenta

Wcześniej pełnomocnik Bidena poinformował, że 11 stycznia osobiści prawnicy prezydenta przeszukali jego dom w Rehoboth i rezydencję w Wilmington. Tajne akta zostały odnalezione w drugiej posiadłości. Z kolei 2 listopada ubiegłego roku prawnicy znaleźli dokumenty w biurze w Waszyngtonie. Następnie miejsce to przeszukało FBI. Nie wiadomo dokładnie, ile tajnych dokumentów odzyskano. CNBC poprosiło o komentarz do środowego przeszukania rzecznika Białego Domu Iana Samsa, ale ten odesłał dziennikarzy do oświadczenia Bauera.

W zeszłym miesiącu prokurator generalny Merrick Garland wyznaczył specjalnego doradcę do nadzorowania śledztwa w sprawie dokumentów Bidena. Z kolei w ubiegłym roku ten sam prokurator wyznaczył innego specjalnego doradcę do zbadania odkrycia tajnych akt i innych dokumentów rządowych w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie, należącej do byłego prezydenta Donalda Trumpa.

