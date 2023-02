Putin ma wygłosić coroczne orędzie. Wyciekły główne tezy przemówienia

Zgodnie z rosyjską konstytucją prezydent co roku zwraca się do dwóch izb parlamentu z orędziem o sytuacji w kraju oraz o głównych kierunkach polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Wygłasza też swoją ocenę tego, co się dzieje w Rosji oraz nakreśla cele na przyszłość. Ubiegły rok był jednak wyjątkowy – wystąpienie zostało przełożone, co rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczył „bardzo dynamicznym” harmonogramem rosyjskiego przywódcy. Wcześniejsze orędzie miało miejsce w kwietniu 2021 r.

Władimir Putin ma wygłosić orędzie

Pod koniec stycznia rosyjskie agencje TASS i Ria Novosti poinformowały, powołując się na swoje źródła w Dumie Państwowej, że 20 lub 21 lutego Władimir Putin może wygłosić swoje coroczne przemówienie do Zgromadzenia Federalnego. Do zdarzenia miałoby dojść tuż przez rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę. Oficjalnie Kreml nie potwierdził tych doniesień, a Pieskow powiedział jedynie, że prace nad treścią przemówienia „nie ustały”.

Z ustaleń rosyjskiego, niezależnego portalu Meduza, który powołuje się na źródła zbliżone do Kremla, wynika, że treść orędzia rzeczywiście wciąż jest opracowywana. Swoje propozycje mają przygotowywać członkowie rosyjskiego rządu, Rady Bezpieczeństwa i bloku politycznego administracji prezydenckiej.

Co powie prezydent Rosji?

„Ramą” przesłania ma być wojna w Ukrainie. Według rozmówców Meduzy, Putin ma „zwrócić szczególną uwagę” na wsparcie państwa dla uczestników „operacji specjalnej”, jak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę, a także okupowanych terytoriów ukraińskich. Prezydent Rosji może mówić o planach ich „odbudowy i rozwoju”. Według źródeł Putin ma też zadeklarować „solidność” Rosjan i ich „bezwarunkowe poparcie” dla wojny.

Pojawią się tradycyjne tezy

Sporo uwagi ma też być poświęcone polityce zagranicznej. Putin ma tradycyjnie mówić o „wielobiegunowym świecie” i „polityce antykolonialnej” Rosji. Zdaniem źródeł, rząd ma przygotowywać część orędzia poświęconą „sukcesom” w walce z sankcjami, nałożonymi na Rosję przez Zachód. Prawdopodobnie rosyjski przywódca opowie też szczegółowo o planowanych „działaniach wsparcia społecznego” dla Rosjan. Ma też podkreślać, że pomimo wojny z Ukrainą „zwykli obywatele nie powinni się martwić: nowoczesna broń powinna ich chronić”.

Jednocześnie źródła Meduzy zaznaczają, że data wygłoszenia orędzia i jego treść może ulec znacznej zmianie, jeśli zmieni się sytuacja na froncie.

Czytaj też:

Putin wskazał priorytet. „Wszystko, co zostało zaplanowane, będzie wykonane”Czytaj też:

Patriarcha Cyryl chwali Władimira Putina. „Dzielnie broni prawdziwej suwerenności Rosji”