Wicemarszałek Senatu skrytykował słynną konferencję Donalda Tuska. „Taktyka była zła”

Michał Kamiński zabrał w TVN24 głos ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wicemarszałek Senatu stwierdził, że opozycja „pobłądziła” i popełniła „akt ewidentnie politycznego błędu”, wstrzymując się w Sejmie. Kamiński jako jedną z przyczyn wymienił „obawy przed telewizją publiczną i tym, że rząd przedstawi decyzję opozycji jako głosowanie przeciwko Polsce”.

Senator Koalicji Polskiej wspomniał, że przez ostatni rok pieniądze do Polski nie płynęły, o co PiS oskarżał opozycję i przez to spadały im sondaże. Sytuacja się zmieniła po tym, jak opozycja poparła rząd. – Jednym z argumentów Jarosława Kaczyńskiego do rządzenia jest jego skuteczność. Nie rozumiem sytuacji, w której rząd, o którym mówimy, że jest najgorszy w historii, stanął u progu upadku ze względu na utratę większości, a opozycja bez żadnych warunków go poparła – mówił.

Wicemarszałek Sejmu wrócił do konferencji prasowej Donalda Tuska w połowie stycznia, kiedy lider PO stwierdził, że rząd powinien dziękować Bogu, że ma tak konstruktywną i pozytywnie nastawioną opozycję w kwestii pieniędzy europejskich. Kamiński tłumaczył, że w przypadku, kiedy opozycja od „miesięcy powtarzała, że rząd PiS jest nieskuteczny, bo nie ma większości, można było bardziej przycisnąć rząd i postawić im pewne warunki, np. w kwestii przyjęcia poprawek”.

– Taktyka była zła. Bo jeżeli PiS i Jarosław Kaczyński usłyszał: „dziękujcie Bogu za taką opozycję, my was i tak poprzemy”, to później w Sejmie oni odrzucili wszystkie poprawki, bo nie czuli, że muszą je przyjąć – kontynuował senator. Kamiński podsumował, że „nie jest rolą opozycji dawać większość rządowi, zwłaszcza takiemu, który tę opozycję chce wsadzać do więzień i opluwać”. Polityk zakończył, że prezes Prawa i Sprawiedliwości jest „mistrzem skuteczności”.

