Jarosław Kaczyński wróci do objazdu po Polsce. Bliski współpracownik ujawnił, kiedy to się stanie

Dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal w rozmowie w Studiu PAP wspomniał o zbliżającej się kampanii wyborczej i trwających do niej przygotowaniach. Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego ujawnił również, kiedy szef Prawa i Sprawiedliwości ma zamiar wrócić do spotkań z sympatykami. – Prezes wraca do zdrowia i w ciągu kilku tygodni będzie wracał do tego objazdu, który próbujemy skończyć – powiedział Moskal.

Michał Moskal zabrał głos ws. objazdów Jarosława Kaczyńskiego po kraju

Kaczyński na czas świąt przerwał swój objazd po kraju. Współpracownicy lidera Zjednoczonej Prawicy tłumaczyli wówczas, że prezes PiS „nie chciał zawracać ludziom głowy w tym okresie, bo wyborcy chcą odpocząć od polityki”. Wstępnie planowano, że Kaczyński wróci do spotkań z wyborcami w drugiej połowie stycznia.

Lider Zjednoczonej Prawicy na okres świąt trafił jednak do szpitala. Powodem miała być zaplanowana wcześniej wizyta. Według nieoficjalnych informacji Kaczyński przeszedł zabieg ortopedyczny. Wtedy pojawiły się doniesienia, że prezes Prawa i Sprawiedliwości do objazdu po kraju wróci na przełomie stycznia i lutego. Już po Nowym Roku politycy obozu rządzącego ujawniali anonimowo, że Kaczyński miał operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego, którą ciężko zniósł.

Kolejna przerwa w spotkaniu z sympatykami prezesa PiS

Prezes PiS w czerwcu 2022 r. zapowiedział, że w ciągu roku będzie chciał odwiedzić każdą ze stu stolic okręgu senackiego. Kaczyński już raz przerwał spotkania z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Spekulowano, że stało się to przez jego wpadki i protesty towarzyszące objazdowi. Lider Zjednoczonej Prawicy tłumaczył jednak, że „z jego politycznego doświadczenia wynika, że organizowanie spotkań pod koniec wakacji nie ma sensu, bo m.in. frekwencja na takich spotkaniach spada”.

Czytaj też:

Kaczyński przekazał 100 tys. złotych z własnych pieniędzy. Cel jest oczywistyCzytaj też:

Jarosław Kaczyński zrobi partyjne porządki? „Czuliśmy karzące oko prezesa”